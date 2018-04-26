Kayseri'de Ak Parti il başkanı da istifa etti 

KAYSERİ, (DHA)- AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı için partisinden istifa ettiğini açıkladı. Dün de MHP ve İYİ parti il başkanları, partilerinde istifa etmişti.

Kayseri\'de, Ak Parti teşkilatından uzun yıllar görev alan, son olarak İl Başkanlığı yapan Hüseyin Cahit Özden, 24 Haziran\'da yapılacak seçimde 27\'nci dönem milletvekili olabilmek için partisinde istifa ederek, milletvekili aday adayı oldu. Dün MHP İl Başkanı Baki Ersoy ile İYİ parti İl Başkanı Hüseyin Tekin de istifa ederek, milletvekili aday adayı olduklarını açıklamıştı.

Ak Parti\'de Fatih Hasyüncü, MHP\'de Serdar Tok, İyi Parti de ise vekaleten İsmail Tanrıöven il başkanlığı görevini yürütecek.



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