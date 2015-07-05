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Yaşam

Kayseri'de 17 yıllık 6 faili meçhul çözüldü: Ben bile cinayeti unutmuştum, nereden çıktınız!

Soruşturma kapsamında baba-oğul tutuklandı

05 Temmuz 2015 14:00

Kayseri’de kurulan özel ekip sayesinde son 17 yılda faili meçhul kalan 6 cinayet, CSI filmlerine konu olacak şekilde çözüldü. Yıllar sonra polisi karşılarında görünce şaşıran katillerden birinin, “Ben bile cinayeti unutmuştum, nereden çıktınız” dediği öğrenildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Kayseri’de İbrahim Kulular’ın emniyet müdürü olarak atanmasının ardından Cinayet Büro’da 3’er kişiden oluşan 4 ayrı özel ekip kuruldu ve faili meçhul dosyalar tekrar ele alındı. Özel ekibinin filmlere konu olabilecek yöntemlerle çözdükleri olayların başında 4 Mart 1998’de Talas’taki evinde kablo ile boğularak öldürülen Melahat Buharalıoğlu (57) cinayeti geliyor. Dosyayı 17 yıl sonra yeniden açan ekip, cinayet mahalinde çekilen fotoğrafları inceledi.

 

Fotoğraflar analiz edildi

 

‘Ölen kişinin oturuş şekli, katiline karşı direniş göstermemesi, evdeki sigara izmaritleri’nden yola çıkılarak katil veya katillerin ‘tanıdık’ olabileceği değerlendirildi. Eski eşi K.D. ile oğlu M.K.D. takibe alındı. Sigara izmariti üzerindeki tükürükteki DNA ile oğulunki uyuştu.

 

Katil oğlu çıktı

 

Çapraz sorguya alınan M.K.D., fuhuş yaptığını iddia ettiği annesini, babasının azmettirmesiyle arkadaşı E.A. ile öldürdüğünü itiraf etti. Eski kocanın, cinayetten 17 yıl sonra karşısında polisi gördüğünde, “Ben bile cinayeti unutmuştum, nereden çıktınız” dediği öğrenildi. Cinayetin diğer şüphelisi E.A.’nın trafik kazasında hayatını kaybettiği de belirlendi. Baba-oğul tutuklandı.

 

İpucu: Kuyudaki lastik izi

 

Kazımkarabekir Mahallesi’nde 12 Eylül 2005’te su kuyusu içerisinde çürümüş bir kadın cesedi bulundu. Kesici ve delici aletlerle öldürüldüğü ve kuyuya atıldığı belirlenen kişinin, DNA karşılaştırmasında Adana’da kayıp başvurusu yapılan Huriye Arısoy (56) olduğu belirlendi. 8 yıl sonra yeniden dosyası açılan Arısoy’un cesedinin atıldığı kuyunun etrafında çekilen fotoğrafları inceleyen ekip, yük aracına ait lastik izleri tespit etti.

 

‘Fuhuş yapmadı’

 

Cinayet yerinde fotoğraflarla tespit edilen lastik izleriyle kadının kocası M.K.’ya ait aracın lastik izleri karşılaştırıldı. Sonuç uyumlu çıkınca M.K. 10 yıl sonra gözaltına alındı. M.K.’nın eşini fuhuşa zorladığı, bunu kabul etmeyince öldürdüğü belirlendi.

 

Çözülen cinayetler

 

22 Nisan 2005’te öldürülen Zekeriya Şahin ve Mustafa Kaan

8 Ekim 2012’de kafasına sıkılan tek kurşun ile öldürülerek sulama kanalına atılan İbrahim Doğan

25 Nisan 2005’te sokak ortasında kurşunlanarak öldürülen Fevzi Yılmaz

 

Dosyaları kapattı

 

Seri İl Emniyet Müdülüğü’ne 2014’te atanan İbrahim Kulular ilk olarak faili meçhul cinayet dosyalarının tekrar açılması talimatını verdi ve kentte 17 yılda faili meçhul kalan tüm dosyalar çözülerek kapatıldı.

 

 

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