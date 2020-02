Kayseri Tabip Odası Başkanı: Erciyes'in böbrek nakli ruhsatının iptali üzücü

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Erciyes Üniversitesi’nin Türkiye’de böbrek naklini ilk yapan ve uygulayan üniversitelerden biri olduğunu ancak, şu an bu yöndeki ruhsatının iptal edildiğini söyledi. “Bu üzücü bir şey” diyen Per, \"Adam 2 sene yurt dışına eğitime Amerika’ya gitti karaciğer nakli yapmak için. Kayseri’de bir tane karaciğer nakli yapmadan İstanbul’a bir üniversiteye geçti. Kayseri’ye hizmet edecek, elini taşın altına koyacak insanlar göz önünde bulundurulmalı\" dedi.

Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Türkiye\'de yapılan birçok sağlık hizmetinin, tamamına yakınının Kayseri’de de yapıldığını ifade etti. Özellikle nakiller konusunda önemli adımların atıldığını ve önemli nakillerin Kayseri’de de gerçekleştirildiğini kaydeden Per, ancak bu konuda üzücü bir tablonun da olduğunu ifade etti.

Erciyes Üniversitesi’nin böbrek naklini Türkiye’de ilk yapan, uygulayan üniversitelerden biri olduğunu anlatan Per, \"Böbrek nakli ruhsatının iptal edildiğini duyuyoruz. Bu da üzücü bir şey. İki senenin içinde 2 ya da 3 tane ameliyat yapılmış, muhtemelen ondan dolayı. Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bir arkadaşımız vardı, başka yere gönderildi. Yine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde de başka bir arkadaş vardı, gittiler. Bundan 10 sene önce çatır çatır bu nakiller yapılırken şimdi yapılmıyor. Siz bir takım öğretim üyelerini alırken bir takım kıstasları görmeniz, gözetmeniz lazım. Örneğin adam 2 sene yurt dışına eğitime Amerika’ya gitti, karaciğer nakli yapmak için. Kayseri’de bir tane karaciğer nakli yapmadan İstanbul’a bir üniversiteye geçti. Şimdi bunu alan, aldıran arkadaşlara sormak lazım, niye Kayseri’de bu iş yapılmayacak mı, yapılmıyor muydu? Burada da bir takım kıstasları göz önüne almak lazım. Kayseri’ye hizmet edecek, elini taşın altına alacak insanların göz önünde bulundurulması gerekiyor\" diye konuştu.

\'HEKİMLER TÜKENMİŞLİK SENDROMUNDA OLMAMALI\'

Kayseri’nin sağlık açısından çok iyi yerde olduğunu, ancak eksiklerinin de bulunduğunu ifade eden Per, şunları söyledi:

\"Hekim arkadaşlar hem kamuda hem özelde hem de üniversitede hizmet veriyorlar. Geçmişle gözetilmeyecek kadar birçok konuda iyiler. Hepsine teşekkür etmek lazım. Şimdi Şehir Hastanesi’ne kazasız belasız geçmek için gece gündüz çalışıyorlar. Kolay değil. Emek veren herkesin emeği kutsaldır ve karşılığını da almalıdır. Biz her 14 Mart Tıp Bayramı\'nda dile getiriyoruz, sağlık çalışanlarının özlük hakları verilmelidir. Sözler verilir ama Meclis’te bu sözler hep kaybolur. Sağlık çalışanlarının yıpranma hakları verilmelidir, basın mensuplarının da bu konuda yaşadığı sıkıntılar var. Bunun yanında sağlıkta şiddet konusunda da sorunlar var. Bizlerin hizmet verebilmesi için tükenmişlik sendromunda olmaması lazım. Bu nedenle hekim arkadaşların toplumda saygın duruma gelmesini istiyoruz. Güç, kuvveti elinde bulunduran siyasilerin biraz daha bu konulara özen göstermelerini ve dikkatli olmalarını talep ediyoruz.\"



