Kayseri MHP'den Bahçeli'ye 'Cumhur ittifakı' desteği

KAYSERİ, (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kayseri il teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek, Cumhur ittifakına destek verdiklerini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti ve ittifak görüşmesinin ardından dünkü yapılan Cumhur ittifakı açıklamasına destek için MHP Kayseri il teşkilatı, çok sayıda otobüs ile Ankara’ya gitti. MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy başta olmak tüm parti üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, partilileri genel merkez konferans salonunda ağırlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, ittifak sürecinde yapılacakları anlattı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bahçeli, yerel ve genel seçimlerde Kayseri’den başarılı bir seçim sonucu beklediğini ifade etti. Toplantının ardından MHP İl Başkanı Bakir Ersoy, Genel Başkan Bahçeli\'ye Kayserispor forması ve atkısı hediye etti.



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