Kayseri'de sağlık çalışanlarına saldırı: Boğazına tırnaklarını geçiren hasta hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Kayseri'de Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde Covid aşısını olan 65 yaşındaki hasta aile hekimi ve ebeye saldırdı. Sağlık çalışanının boğazına tırnaklarını geçiren yaşlı kadın için suç duyurusunda bulunuldu.

Kocasinan ilçesinde bulunan Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda, Covid aşısı yaptırmak için merkeze gelen L.S. (65), aile hekimi olarak görev yapan doktor Tuba Karauz ile ebe Fatma Bozbıyık'ın bulunduğu odaya girdi. İddiaya göre burada Karauz'a hakaret eden L.S., ebe Fatma Bozbıyık'ın boğazına saldırdı. Boğazından yaralanan Bozbıyık, darp raporu alarak şik3ayetçi oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Sağlık Sen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal, "İlimiz Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'nde 65 yaşındaki bir kadın hasta; üyelerimiz Aile Hekimi Tuğba Karauz ile Ebe Fatma Bozbıyık hanımefendiye önce hakaretlerle sözlü saldırıda bulunuyor. Daha sonra hızını alamayan kadın hasta Ebe Fatma Bozbıyık hanıma fiziki şiddet uygulayarak boğazını sıkıyor, tırnaklarını boğazına geçirerek kanamasına mahal veriyor. Hemen arkadaşlarımız beyaz kod vererek adli inceleme için suç duyurusunda bulundu. Arkadaşlarımız darp raporu alarak gerekli adli müracaatlarda bulundu" dedi.

Olayın nasıl gerçekleştiğine kimsenin anlam veremediğini de sözlerine ekleyen Ünal; "Saldırıya uğrayan arkadaşlarımızın ifadesine göre teyze Covid 5. doz aşısını uyguladıktan sonra odaya girerek ağza alınmayacak hakaretler savurduktan sonra ebe hanım 'Teyze neden öyle konuşuyorsun' deyince boğazına saldırıyor. Olayın tamamı bu şekilde. Ne olduğuna kimse mana verememiş, aniden gelişen durum" ifadelerini kullandı.

Ünal şunları kaydetti:

"Her zaman savunduğumuz şu; sağlıkta şiddeti uygulayanlar mutlaka tutuklu yargılanmalı ve sağlık kurum kuruluşlarında bu kişiler cebinden ücret ödeyerek sağlık hizmeti almaları ısrarımız devam ediyor" (İHA)