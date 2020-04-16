Kayseri'de 850 otobüs şoförü karantinaya alındı

Kayseri'de bazı otobüs şoförlerinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) rastlanılması üzerine 850 şoför karantinaya alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu, yazılı açıklamasında, Covid-19 ile mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarına yönelik ilgili bakanlıkların kararları doğrultusunda birçok tedbir alarak uygulamaya konulduğunu, bu çalışmalarla en iyi şekilde toplu ulaşım hizmetini vermekte iken, 9 Nisan'da İl Sağlık Müdürlüğünün, şoförler arasında pozitif vakaların olması nedeniyle genel tarama yapılması yönünde görüş beyan ettiğini aktardı.

Tüm şoförler taramadan geçirildi

10 Nisan'da, İl Sağlık Müdürlüğünün, özel halk otobüsü ve belediyeye bağlı tüm şoförleri taramadan geçirmeye başladığını, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile beraber taramalara ara verildiğini ve 12 Nisan'da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şoförler arasında 2 pozitif vaka daha olduğu ve bundan dolayı şoförlerin karantinaya alınacağı bilgisinin kendilerine bildirildiğini ifade eden Gündoğdu, "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla özel halk otobüslerinde çalışan 850 civarında şoför, 14 gün karantinaya alındı. Bu kararın neticesi olarak 385 özel halk otobüsü, şoför olmadığından servis dışı kaldı. Bundan dolayı normal zamanda 615 otobüs ile verilen toplu taşıma hizmetinin, Kayseri Ulaşım AŞ'ye ait 230 adet otobüs ile verilme zorunluluğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.