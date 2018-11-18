Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AKP'de beş aday

T24

Kayseri

AKP’de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için eski TEDAŞ Genel Müdürü Mükremin Çepni ile eski DSİ Bölge Müdürü İbrahim İndap aday adayı oldu. Mevcut Başkan Mustafa Çelik ile Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Bükükkılıç da “Biz de varız” diyor.

24 Haziran Genel Seçimleri’nde partilerin Kayseri’de aldıkları oy oranları:

AKP: % 50.6 (6 milletvekili)

MHP: % 21.5 (2)

CHP: % 12.4 (1)

İyi Parti: % 11 (1)

2014 yerel seçimleri

AKP: % 59

MHP: % 27

CHP: % 8.9

BBP: % 2.2

SP: % 1.6

Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları hızlandı. Adayların belirlenmesi süreci ve üzerinde konuşulan isimler aynı zamanda siyasi partiler arasındaki ittifak görüşmelerinin de merkezinde. Ancak ittifak görüşmeleri, seçimlerin ortada olduğu kentlerde öne çıkarken, bir partinin gücünü belirgin şekilde hissettirdiği şehirlerde aday belirleme çalışmaları partilerin kendi içlerinde mücadeleye konu oluyor. Kayseri de, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin diğer illere nazaran görece güçlü göründüğü büyükşehirlerden biri.

En dikkat çeken isim: Çepni

AKP’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleme çalışmalarında öne çıkan isimler giderek netleşiyor. AKP Kayseri İl Başkanlığı’na aday adaylığı için üç isim başvurdu. Başvuru takviminin son günü aday adaylığı dilekçesi verenler arasındaki en dikkat çekici isim, eski Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürü Mükremin Çepni. İki yıl önce TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nden emekli olan elektrik mühendisi Çepni, politikada yeni bir yüz.

Eski DSİ Bölge Müdürü de başvurdu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapan ikinci isim de eski bir bürokrat. Başvuru için tanınan sürenin son gününde başvuran İbrahim İndap, eski Devlet Su İşleri Bölge Müdürü.

Aday adaylığı için başvuru yapan üçüncü isim ise Kayseri’nin Talas Belediyesi’nde çalışan Cengiz Mirap.

Adaylık için müracaat şartı yok

Kayseri’de büyükşehir belediye başkan adaylığını AKP Genel Merkezi belirleyecek. Ancak belirlenecek ismin aday adaylığı başvurusu yapması şartı yok. Genel merkez mevcut belediye başkanlarından birini de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edebilecek.

Mevcut başkanın kaderi anketlere bağlı

Eski Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na getirilmesiyle Belediye Meclisi tarafından bu göreve seçilen mevcut Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, 2019 yerel seçimlerinde AKP'den adaylık için istekli. Çelik’in aday gösterilip gösterilmeyeceği, parti tarafından il genelinde yürütülen kamuoyu yoklamalarından gelecek sonuçlara bağlı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayı arzulayan bir diğer isim de halen Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Memduh Büyükkılıç. Büyükkılıç son 30 yıldan bu yana bir dönem Refah Partisi’nden üç dönem de AKP'den belediye başkanı seçildi. Üç dönem kuralı işletilirse Büyükkılıç’ın adaylık şansı yok.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AKP il yönetimine başvuran km eski TEDAŞ Genel Müdürü Mükremin Çepni’nin lise ve üniversiteyi Kayseri’de tamamlamış, iş hayatına burada atılmış ve yıllarca bölgedeki Kayseri ve Civarı Elektrik Dağıtım AŞ’de (KCETAŞ) görev almış olması, şansını arttıran faktörler arasında yer alıyor. Çepni’nin bu vasıfları seçmenin tanıdık, güvenilir ama politikada yeni bir yüz beklentisine hitap etme avantajı sağlıyor.