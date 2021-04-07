Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Koronavirüs'e yakalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bugün düzenlenecek AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara’ya giden Büyükkılıç’a, toplantı öncesi yaptırdığı Koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Başkan Büyükkılıç, bunun üzerine toplantıya katılmadan aracıyla Kayseri’ye geri döndü. Büyükkılıç’ın tedavisine evinde başlandı.

Başkan Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, evimde istirahat etmekteyim. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Arayıp soran bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi. (DHA)