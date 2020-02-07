Kaynaştırma öğrencileri için yeni uygulama başlıyor

Millî Eğitim Bakanlığı, ilk ve orta dereceli okullarda ‘kaynaştırma’ kapsamında akranlarıyla eğitim alan 398 bin öğrenci için yeni bir sisteme geçti. Anne-babanın kendisi veya uygun görecekleri üçüncü biri ‘kolaylaştırıcı kişi’ unvanıyla, öğretmenle beraber tüm gün derse girebilecek.

Sözcü gazetesinden Sultan Uçar'ın haberine göre, 3 ay önce Aksaray Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli öğrencilerin velilerce yuhalanması olayının ardından bakanlık, harekete geçti. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çalışma yaptı. Bakan Ziya Selçuk imzalı resmî talimatta, kaynaştırma öğrencilerinin akademik, sosyal ve öz bakım becerilerinin okulda desteklenmesi için kolaylaştırıcı bir kişiye ihtiyaç duyulduğuna dair veliler ve sivil toplumdan yoğun talep alındığı bildirildi.

Bakanlık, 1.5 yıl önce çıkardığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ‘ni değiştirebilmek için mevzuat çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. İlk aşamada, Eğitim Programı Geliştirme Birimi'nce yapılan çalışmayla ‘kolaylaştırıcı kişi' adı altında sınıf içi ve sınıf dışında öğretmenden başka üçüncü şahısların sınıfta ve okulda bulunmasının önü açıldı. Yönetmelikte, karşılığı olmasa da zaten derslere girdikleri için eğitim teşkilatında, ‘Gölge Öğretmen’ diye tanınıyorlardı.

Bakan Ziya Selçuk'un onayıyla, uygulama 81 ilde başladı. Kolaylaştırıcı kişiler, düzenlemeyle okullarda bulunabilecek ve öğretmenle aynı anda tüm gün derslere girebilecek. Öğrencilerin, kişisel ihtiyaçlarını karşılamak dışında, öğretmenlere destek de olmaları bekleniyor. Toplumun bilinçlenip, farkındalığın artması, otizm, öğrenme güçlüğü, dil-konuşma ve özel yetenek alanlarında eğitim verilen bin öğretmen de diğer öğretmenlere eğitim vermeye başladı. Proje için 6 milyon Euro ayrıldı.

Öte yandan ilkokul ve ortaokulda kaynaştırma eğitimi düzenli devam ederken, liseye gelindiğinde okula devamlılık düşüyor. İlkokulda 115 bin 556, ortaokulda 130 bin 624, lisede 48 bin 257 kaynaştırma öğrencisi var. Türkiye’de halen 398 bin kaynaştırma öğrencisi akranlarıyla aynı okulda okuyor.