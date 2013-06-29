Kaynarca, Gezi'ye destek verince programı yayından mı kaldırıldı?

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, sinema sanatçısı Oktay Kaynarca’nın Gezi Parkı direnişine destek verdiği iddiasıyla, ATV’de yayınlanmaya başlaması beklenen “Kapanmadan Kazan” programının kaldırıldığını söyledi.

Cengiz Semercioğlu’nun Hürriyet’te “Gezi Parkı, Oktay’ın yarışmasını yedi” başlığıyla yayımlanan (29 Haziran 2013) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gezi Parkı, Oktay’ın yarışmasını yedi

Oktay Kaynarca’nın sunduğu “Kapanmadan Kazan” adlı yeni yarışma bu hafta atv’de başlayacaktı.

Ama yarışma tanıtımları dönmesine rağmen bir anda ortadan kayboldu.

Gezi Parkı olaylarının başından beri ‘black list’lerden bahsediyorum ya...

Her alanda hayata geçmeye başladı işte o listeler...

Eyleme başından beri destek vermiş bir isim Oktay Kaynarca...

Geçenlerde bu konuyla ilgili Akşam gazetesine de röportaj verdi.

“Masumca başlayan bir hareketti, kötü yönetilen bir krize döndü. Hükümet çok puan kazanabilirdi ama yapılan açıklamalar, inatlaşmalar, üstüne gitmeler olayları bu boyuta getirdi” dedi. Aynı röportajda “Bugün olsa Başbakan’a mektup yazmazdım” itirafında da bulundu Oktay.

Tüm bunlardan sonra atv’deki yarışması tek bir bölüm bile yayınlanmadan rafa kalktı. Oktay’a telefon açtım, sordum durumu...

Önce “Bu konuda konuşmak istemiyorum” dedi. Israr edince “Doğru, 20 bölüm çektik. Ama televizyonculukta olur böyle şeyler” yanıtını verdi.

“Sen de biliyorsun ki olmaz Oktay. O kadar para harcanmış, rezil bir şey olsa 20 bölüm çekmezsiniz. Hiç değilse zaman doldurmak için yaz döneminde yayınlanır o bölümler. Meselenin aslı Gezi Parkı’na destek vermenmiş” dedim... “Bilmiyorum... Yorum yapmam ama yarışma yayınlanmayacak” dedi...

Benim duyduğum ise Oktay’ın kanala çağrıldığı ve açıkça “Gezi Parkı’na bu kadar açık destek veren biriyle yarışmayı yapmamız mümkün değil” dendiği...

Bunu Oktay’a da söyledim...

“Toplantıya giriyorum arayacağım seni Cengiz’cim” dedi... Hâlâ aramadı!