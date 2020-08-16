Kaymaklı menemeni tescil ettirdiler

Soğanlı mı soğansız mı tartışmalarının yaşandığı menemenin, kaymaklısı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nce de tescil edilen kaymaklı menemen, lezzetiyle beğeni topladı.

Her kesimin sevdiği, yapımı kolay bir yemek olan menemenin kimi vatandaşlar soğanlı mı kimi vatandaşlar ise soğansız olması gerektiğini savunuyor.



Bu yemeği soğansız yapan İzmir'deki bir lokanta, yeni bir bakış açısı getirip, malzemelere kaymağı da ekledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nce tarifi tescil edilen kaymaklı menemen, vatandaşların da beğenisini topladı.



Girit ve Ege lezzetleriyle tanınan Menderes'teki lokantayı kardeşi Onur Artagan (23) ile işleten Şeref Artagan (26), kaymaklı menemenin nasıl ortaya çıktığını anlatarak, "Kaymaklı menemen fikri bizim denemelerimizle ortaya çıktı. Menemeni kaymakla yeni bir boyuta taşıdık. Yaptığımız denemeleri müşterilere sunduk.



Onların tat ve gastronomi fikirleriyle şekillendikten sonra başarılı olduğu ortaya çıktı. Sonrasında kardeşimle bu fikri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tescil bölümüne sunduk. Yemek tarifi için tescil aldık. Yemeğin püf noktası ise, inek sütünden elde edilen kaymak kullanılması. Bu kaymak çok hafif bir lezzet. İşlerimizde patlama oldu. Çevre il ve ilçelerden bu yemeğimizi yemeğe gelenler oluyor" dedi.