Kaymakamlıktan "Merve Akpınar, okuluna sokulmadı" iddiasına ilişkin açıklama: Basın mensupları izin sonucunu beklemeden okuldan ayrıldı

Haliliye Kaymakamlığı, 13 yaşındaki sporcu Merve Akpınar' ın bir grup gazeteci ile birlikte gittiği okuluna sokulmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamada "Öğrencimiz, ailesi ve basın mensupları bu süreçte okulumuzda misafir edilmiş, ancak basın mensuplarımız izin sonucunu beklemeden okuldan ayrılmışlardır" dendi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde beden eğitimi öğretmenleri öncülüğünde hentbola başlayan ve geçen günlerde verdiği röportajla gündem olan 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın, eğitim gördüğü okuluna alınmadığı ileri sürüldü.

İddiayla ilgili tartışmalar sürerken, Haliliye Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Hentbol Federasyonu'nun daveti ve Şanlıurfa Valiliği'nin 27 Haziran 2021 tarihli onayıyla 22 kişilik kafileyle Ankara iline giden öğrencimiz Merve Akpınar'ın antrenman sırasında verdiği demeç, kendisini Türkiye'nin gündemine taşımış ve basının ilgi odağı olmuştur. Başarılı öğrencimiz Merve Akpınar, Şanlıurfa'ya dönüşünde de basın kuruluşları tarafından kendisine gösterilen ilgi sebebiyle ailesiyle birlikte çeşitli basın kuruluşlarıyla röportajlar yapmış, öğretmeni ile de röportaj yapılması talebi üzerine başlatılan izin süreci de Şanlıurfa Valiliği’nce aynı gün içinde uygun görülmüştür.

"Basın mensuplarımız izin sonucunu beklemeden okuldan ayrılmışlardır"

Haberlerde iddia edilen, öğrencimizin ve ailesinin okula alınmadığı ifadeleri gerçeği yansıtmamakta olup, öğrencimiz, ailesi ve basın mensupları bu süreçte okulumuzda misafir edilmiş, ancak basın mensuplarımız izin sonucunu beklemeden okuldan ayrılmışlardır. İlçe olarak başarısından gurur duyduğumuz öğrencimize ve arkadaşlarına daha iyi şartlarda Spor yapabilmeleri için, ilgili bütün kurumlarımızca her türlü destek verilmeye devam edilecektir."

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