Fatih Altaylı’dan Merve Akpınar tepkisi: Milli Eğitim’in büyük ayıbı

HabeTürk yazarı Fatih Altaylı, Şanlıurfa’da geçen günlerde verdiği röportajda “Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın, oran buran görünür” diyerek dışlandığını anlattığı video ile gündeme gelen Merve Akpınar’ın gazetecilerle birlikte gittiği okuluna alınmamasını yazdı.

Altaylı, “Milli Eğitim’in bir büyük ayıbı” başlıklı yazısında, “Dün Merve bir grup gazeteci ile okuluna gitti. Kendisine söz verilen yardımları okuluna yönlendirmek, okuduğu İmam Hatip Ortaokulu’na spor tesisleri kazandırabilmek umudu içindeydi. Ve ne oldu biliyor musunuz! Merve okuluna sokulmadı. Çünkü okulun bağlı olduğu Haliliye Milli Eğitim Müdürlüğü böyle bir talimat vermişti” dedi.

Altaylı, devamında şöyle yazdı:

“Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili pek çok suçlama, pek çok eleştiri var. Pandemi dönemi kararsızlıklarını, aksaklıklarını bir tarafa bıraksak bile Kuran Kursları ile ilgili Bakanlığın bilgisizliği ve sorumsuzluğu son derece tartışmalı konular. Ama Merve’nin okuluna alınmaması da en az onlar kadar vahim bir durum. Ve bir Bakanlık için büyük ayıp.”

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