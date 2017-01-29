Kaymakamlar da 'evet' kampanyasına katıldı!

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in referandum için sosyal medyada başlattığı ‘Evet' kampanyasına kaymakamlar da katıldı. Twitter’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşan kaymakamlar, "Ben de varım" diye çağrı yaptı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Artvin Borçka Kaymakamı Ertuğrul Örnek “Güçlü bir Türkiye için #evet #BenDeVarım” derken, Tokat Sulusaray Kaymakamı Recep Koşal “#BenDeVarım sen de var mısın?” diyerek kampanyaya katıldı.

'Evet' dövizini paylaştılar

Kahramanmaraş Çağlayancerit Kaymakamı Oğuz Cem Murat “Devlet-i Ebed Müddet için ve Türkiye'de istikrarın sürekliliği için #BenDeVarım” diyerek ‘Evet' cephesinde yer aldı. Denizli Beyağaç Kaymakamı Necdet Özdemir de“#BenDeVarım Güçlü bir Türkiye için elbette varım…” dedi. Uşak Ulubey Kaymakamı Ahmet Solmaz, “Ülkemize milletimize hayırlı olsun artık yegane karar millettedir. Güçlü ve istikrarlı Türkiyem için #BendeVarım” diye yazdı. Kaymakamlar aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını, ‘Evet' dövizlerini ve konuyla ilgili videoyu da paylaştı.