Kaymakamdan eski AKP'li milletvekiline: Hükümet politikalarını delikanlı durarak uygulamak için emirlerinizi bekliyorum!

AKP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, bir ay önce Turgutlu'ya kaymakam olarak atanan Uğur Turan'ı makamında ziyaret etti.

Zaman'ın haberine göre, görüşmeye kaymakam Turan'ın sözleri damga vurdu. Konuşması boyunca AKP'li Tanrıverdi'ye övgü dolu sözler yağdıran Turan, “Sizin gibi çok değerli insanı, yakinen tanıdığımız, bildiğimiz, dua ettiğimiz, ‘bir gün nasip olsa da Allah rızası için elini sıkıp yanağından öpsek, hasbihal etsek, oturup kahve içsek, emirlerini alsak' dediğimiz bir güzel insanı bugün ‘Bismillah' deyip haftanın ilk gününde karşılamaktan ve duanızı almaktan, himayenizi görmekten dolayı duyduğum mutluluğu da ifade ediyorum” dedi. Turan, "Hükümet politikalarını delikanlı durarak uygulamak durumunda olan bir kardeşiniz olarak da emirlerinizi bekliyorum” diye konuştu.

Hüseyin Tanrıverdi'yi, “Sizin çok kıymetli hizmetlerinizin olduğu bu ülkede, yeni ve büyük Türkiye'nin sevdalısı olan yiğitlerden eylesin. Bu duygularla bir kez daha siz güzel insanı, değerli büyüğümü muhabbetle kucaklıyorum, emirlerinizi bekliyorum.” sözleriyle karşılayan kaymakam, ardından şöyle devam etti:

“Huzurlarınıza sevgili ilçe başkanımız Mürşit Bey'e, bu güzel insana ve bu güzel insanla birlikte göreve başladıktan sonra muhabbetle gelip kaymakamını ziyaret eden, gece gündüz demeden hizmet konusunda ‘biz sizinle beraberiz' diyen bu güzel insanlara, yakınlıklarına, himayelerine teşekkür ediyorum. Dualarınızı almaya talibiz.”

Kamu görevi gereği tüm siyasi partilere eşit uzaklıkta olması gereken kaymakam Uğur Turan'ın AKP Turgutlu İlçe Başkanı için ‘başkanımız' ifadesini kullanması dikkat çekti. Eski AKP'li vekilin önünde eğildiğini belirten Turan, şöyle konuştu:

“Bu vesileyle teşkilatınıza, bütün mensuplarına, ilçe başkanımıza, kadın kolları başkanı ve gençlik kolları başkanlığına hizmet eden bütün güzel insanları da tebrik ediyorum. Bu vatana, memlekete aşığız, kabul ederseniz biz sizi çok seviyoruz. Bu duygularla önünüzde sevgi ve saygıyla eğiliyorum. Bir kez daha devletimizin, hükümetimizin değerli büyüklerine, hükümet politikalarını uygulamak, aşk ve sevk, samimiyetle, sadakat ve delikanlı durarak uygulamak durumunda olan bir kardeşiniz olarak da hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Emirlerinizi bekliyorum.”