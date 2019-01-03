Kaymakamdan çok kitap okuyan öğrencilere hediye

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde, okullarda düzenlenen okuma saatlerine katılan Kaymakam Hüseyin Öner, en çok kitap okuyan öğrencilere hediyeler verdi.

Burhaniye Nadir Tolun İlkokulu\'na ziyarette bulunan Kaymakam Hüseyin Öner, öğrencilerin okuma saatine konuk oldu. Kaymakam Öner\'in ziyaretine Mal Müdürü Mustafa Ak ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bilal Bilen de eşlik etti. Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme (BENGİ) projesi kapsamında okul ziyaretlerine devam ettiklerini ifade eden Kaymakam Öner, eğitimde kaliteyi artırmak için yoğun çalışma içine girdiklerini söyledi. Okulda öğretmenlerle bir araya gelen Öner, daha sonra da öğrencilerle birlikte kitap okudu.

En çok kitap okuyan öğrencilere hediye paketleri dağıtan Öner, \"Bütün öğrencilerimizden çok kitap okumalarını istiyoruz. Okumayanın başarılı olması mümkün değildir. Kitap okuma alışkanlığını artırmak için de okullarımızda okuma saatleri düzenliyoruz. Bu tatlı rekabetin kaybedeni yoktur. Ancak, biz çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirmeye devam edeceğiz\" dedi.



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