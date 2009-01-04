Çocuğunu hastaneye götürüp evine dönen Metin Taş, sokakta boş yer olmadığı için otomobilini Güngören Kaymakamı Seyfettin Azizoğlu’nun da oturduğu binanın önüne park etti.



Ertesi sabah sivil polisler Taş’a 61 TL para cezası kesti. Makbuzun üzerinde, "Kaymakam Bey’in talimatı" yazılıydı.



Güngören Kaymakamı Seyfettin Azizoğlu’yla aynı mahallede oturan 42 yaşındaki Metin Taş, 1 Ocak akşamı çocuğu rahatsızlandığı için hastaneye gitti. Daha sonra evinin bulunduğu Nezihi Özmen Mahallesi’ne dönen Taş, oturduğu sokakta otomobilini bırakacak yer bulamayınca, aracını Kaymakam Azizoğlu’nun oturduğu Coşkun Sokak’taki apartmanın önüne park etti. Ertesi gün saat 09.00’da otomobilini almaya gelen Metin Taş, kötü bir sürprizle karşılaştı. Taş’ı durduran sivil polisler, "Kaymakam Bey’in evinin önüne park etmişsiniz" diyerek ehliyetini ve ruhsatını istedi. Polisler, Taş’a, "yasak yere park ettiği gerekçesiyle" 61 TL trafik cezası kesti. Makbuzun üzerine de "Kaymakam Bey’in talimatı" diye yazıldı.



Suratıma bakmadı



Metin Taş, cezaya itiraz ettiğini belirterek, "Ceza kesildiği sırada Kaymakam apartmandan çıktı. ’Kaymakam Bey, neden bana ceza kestiriyorsunuz? Komşu sayılırız’ dedim. Fakat kendisi suratıma bile bakmadan şoförüne, ’Hadi gidelim’ dedi" diye konuştu. Merter İş Merkezi’nde 600 TL maaşla çalışan Metin Taş, "Sokakta ’Park edilemez’ diye bir tabela yok. İnsanın ağırına giden makbuzun üzerine ’Kaymakam Bey’in talimatı’ diye yazılmış olması. Küfretselerdi bu kadar ağırıma gitmezdi" dedi.



Kaymakam reddetti



Güngören Kaymakamı Seyfettin Azizoğlu ise kendisinin böyle bir talimat vermediğini, sokakta trafiğin akışının engellediği gerekçesiyle cezai işlem uygulanmış olabileceğini söyledi. Azizoğlu, "Kaymakam Bey’in talimatı" notu için de, "Ben öyle bir talimat vermedim. Vatandaşımızı mağdur etmek istemeyiz" diyerek Metin Taş’ın otomobilinin plakasını istedi. Emniyet yetkililerini arayacağını belirten Azizoğlu "Ortada bir yanlış anlaşılma varsa düzeltmek için elimizden geleni yaparız" dedi.



’Park yasaktır’ tabelası yok



Kaymakam Azizoğlu’nun oturduğu apartmanın duvarında "Apartman sakinlerine aittir. Park yapılmaz" yazılı bir tabela bulunuyor. Apartman sakinlerinin otomobillerini bıraktığı şeritlerle ayrılmış alan ise sokağın bir bölümü. Coşkun Sokak’ta cezai işlem gerektirecek "Park yasaktır" tabelası bulunmuyor. Emniyet yetkilileri sokakta park etmenin yasak olmamasına rağmen böyle bir ceza kesilmesinin doğru olmadığını belirtti.

