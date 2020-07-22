Kayıt bilgilerini öğrenmek isteyen öğrenciler e-Okul'da imam hatibe yönlendiriliyor

Çocuğunun hangi okula kayıt olduğunu öğrenmek için e-okul sistemine giren velileri, imam hatibe yönlendiren not karşıladı

BirGün'den Müstafa Mert Bildircin'in haberine göre, çocuklarının kaydının yapıldığı okulu öğrenmek için e-Okul sistemine giren veliler, ilginç bir notla karşılaştı. Sistemde, öğrenci okul bilgilerinin yer aldığı bölümün altına, “Çocuğunuzu imam hatibe kaydettirmek isterseniz size en yakın imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurunuz” notu düşüldüğü öğrenildi.

Öğrenci bilgilerinin ve okul kayıt bilgilerinin yer aldığı sorgulama ekranının altında kırmızı harflerle şu ifadelere yer verildi:

“Değerli velimiz, çoğunuzu imam hatip ortaokuluna kaydettirmek isterseniz size en yakın imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurunuz. Konu ile ilgili okul müdürlerimizden veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden bilgi alınız.”

"Dindar ve kindar’ nesli yetiştirmeye çalıştılar"

İmam hatip ortaokullarının 4+4+4 sistemi ile birlikte tamamıyla ideolojik nedenlerle açıldığını savunan Eğitim Sen Yalova Şube Başkanı Özgür Girişen, “İmam hatip ortaokulları açarak insanları oraya yönlendirerek sıklıkla dile getirdikleri, ‘Dindar ve kindar’ nesli yetiştirmeye çalıştılar” dedi.

Her öğrencinin istediği okulda eğitim alma hakkı olduğunun altını çizen Girişen, e-Okul sistemindeki notun kaldırılması gerektiğini söyledi.