Kayısı çekirdeğindeki siyanürden zehirlendi!

Manisa'da kayısı çekirdeğindeki siyanürden zehirlenen çocuk, ambulans helikopterle Bergama'daki altın madeninden getirilen panzehirle tedavi edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da yaşayan 2 yaşındaki Sıla Avcı, anneannesi Hafize Şahin'in kırdığı kayısı çekirdeklerinden yemeye başladı.

Son çekirdeği yutamayan torununun titremeye başladığını fark eden Şahin, komşulardan yardım istedi.

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalenin ardından Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuk Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan değerlendirmenin ardından siyanür zehirlenmesi teşhisi konulan çocuğa panzehir uygulanması kararlaştırıldı.

İzmir'de panzehir bulunamayınca panzehirin bulunduğu tek yer olan Bergama'daki altın madenine gönderilen ambulans helikopter, yetkililerden panzehir kitini teslim aldı.

Hava ambulansının EÜ yerleşkesindeki futbol sahasına inerek panzehiri ulaştırdığı 112 Acil Servis ekipleri, EÜ Çocuk Hastanesi Acil Servisi'nde kendilerini bekleyen doktorlara kiti teslim etti.

Siyanür panzehirinin uygulandığı Avcı, gözlem altına alındı.

‘Kimse kayısı çekirdeği yemesin’

Sıla Avcı'nın anneannesi Hafize Şahin, evde kurumaya bıraktıkları kayısı çekirdeklerini kırarak torununa verdiğini söyledi.

Çekirdeklerden yiyen çocuğun fenalaştığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

''Anneanne kır, fındık yiyeceğim diyordu. Kırıverdim ben de. Toplasan bir lokma değil. Küçük küçüktü çekirdekler, yedirdim. Sonuncusunu yerken öğürdü ve elime tükürdü. Elimi yıkadım, ağzını silmek için döndüğümde sallandığını gördüm. Kucağıma alınca morardı. Feryat ettim, komşular toplandı. Ambulansa binmeden de kustu. Kimse aldanıp da kayısı çekirdeği yemesin.

5-6 kayısı kırdım, içleri küçüktü. Kendim tatmadan verdim. Hep kırıp yerim, çocuklar yer. Böyle olacağını bilemedim. Çok korktum, 10 dakikada oldu her şey.''

Saz: Zamanında müdahale edilmeli

EÜ Çocuk Hastanesi Acil Servis sorumlusu Doç. Dr. Eylem Ulaş Saz, siyanürün tehlikelerine dikkat çekerek, ''Siyanür hayatı tehdit edici durumlar oluşturur, bazen de yalnızca belli organları zedeleyerek kalıcı hasarlar bırakmayabilir ancak zamanında müdahale halinde hasarlardan korunabilirsiniz'' dedi.

Sıla Avcı'ya Manisa'da kömür ve mide lavajıyla ilk müdahalenin yapıldığını belirten Doç. Dr. Saz, şunları kaydetti: “Sağlıklı bir çocukta kayısı çekirdeği yedikten sonra, solunum durması, morarma, bilinç kaybı, fenalaşma olursa, hayatı tehdit edici zehirlenme dediğimiz siyanür zehirlenmesine götürür. Siyanür, kalp, solunum ve beyni etkiler. Korumak adına mümkün olan en kısa sürede bu antidotun kullanılması lazım.''

Sağlık durumu iyi

Saz, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu, zehrin kalbi ile dolaşım sistemini etkilemesi nedeniyle gözlem altına aldıklarını sözlerine ekledi.