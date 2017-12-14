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Yaşam

Kayıp üniversiteli için TSK'dan özel ekip

Üniversite öğrencisi Havva Deringöl 1 Aralık'tan beridir kayıp

14 Aralık 2017 01:31

Elazığ'da 1 Aralık'tan beridir kayıp olan ve daha sonra kimliği ile cüzdanı Karakaya barajından çıkan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Havva Deringöl için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) baraj göletinde arama çalışması için 15 kişilik özel ekip görevlendirdi.

Kovancılar Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Havva Deringöl, 1 Aralık tarihinde Elazığ'dan Malatya'ya giderken yol üzerindeki Kömürhan Köprüsü'nde minibüsten inmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine arama çalışmaları başlatan ekipler, 5 Aralık günü Karakaya Barajı'nda, Deringöl'e ait olan kimlik ve cüzdanın bulunması üzerine çalışmaları burada yoğunlaştırmıştı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar cüzdanın bulunduğu Kömürhan Köprüsü'nün çevresinde dalış yapmış ama bir sonuç alamayınca bu kez Türk Silahlı Kuvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan oluşan 15 kişilik özel ekip bölgeye gönderilmişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen özel ekip, Kömürhan Köprüsü ayaklarında kurdukları Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) ile arama çalışmalarını sürdürüyor.  (DHA)

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