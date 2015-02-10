Kayıp uçağın yarım asırlık sırrı çözüldü



3 Nisan 1961 tarihinde meydana gelen olayda, Green Cross ekibi bir deplasman karşılaşması sonrası başkent Santiago'ya iki uçakla dönmeyi kararlaştırmıştı.

Aralarında 8 Green Cross oyuncusunun da bulunduğu 24 yolcuyu taşıyan Douglas DC-3 tipi uçak kayıplara karışmış, yürütülen arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

Oyuncuların kemiklerine ulaşıldı

Lower Lopez'in liderliğini yaptığı bir ekibin uçağın enkazına sonunda ulaştığı açıklandı. Lopez, enkazın deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte, Santiago'nun 360 kilometre güneyinde bulunduğunu belirtti. Enkazın erişilmesi zor bir noktada bulunduğu belirten arama ekipleri, yolcuların kemiklerinin de bulunduğunu söylediler.

Kaza, Green Cross takımı açısından da bir dönüm noktası olmuş, ekip önce üçüncü lige kadar düşmüş, 1965'te Club de Deportes Temuco ile birleşme kararı almıştı. Birleşme sonucu ortaya çıkan CD Green Cross da 20 yıl sonra dağılmıştı.