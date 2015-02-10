T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Kayıp uçağın yarım asırlık sırrı çözüldü

Şili'de, dönemin 1’inci lig ekiplerinden Green Cross’un 8 futbolcusunu taşıyan yolcu uçağının akıbeti 54 yıl sonra belli oldu.

10 Şubat 2015 17:34


3 Nisan 1961 tarihinde meydana gelen olayda, Green Cross ekibi bir deplasman karşılaşması sonrası başkent Santiago'ya iki uçakla dönmeyi kararlaştırmıştı.

Aralarında 8 Green Cross oyuncusunun da bulunduğu 24 yolcuyu taşıyan Douglas DC-3 tipi uçak kayıplara karışmış, yürütülen arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

Oyuncuların kemiklerine ulaşıldı

Lower Lopez'in liderliğini yaptığı bir ekibin uçağın enkazına sonunda ulaştığı açıklandı. Lopez, enkazın deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte, Santiago'nun 360 kilometre güneyinde bulunduğunu belirtti. Enkazın erişilmesi zor bir noktada bulunduğu belirten arama ekipleri, yolcuların kemiklerinin de bulunduğunu söylediler.

Kaza, Green Cross takımı açısından da bir dönüm noktası olmuş, ekip önce üçüncü lige kadar düşmüş, 1965'te Club de Deportes Temuco ile birleşme kararı almıştı. Birleşme sonucu ortaya çıkan CD Green Cross da 20 yıl sonra dağılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Green CrossNisanSantiagoDouglas DC-3LopezClubDeportes Temuco Green CrossDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24