Dağa tırmanırken kayboldu; yetkililerin telefonlarını "numarayı bilmediği için" açmadı

ABD’nin Colorado eyaletinde bir tırmanıcı, Elbert Dağı’nda kayboldu. Kaybolduğunun fark edilmesi üzerine yetkililer tarafından aranan tırmanıcı, numarayı bilmediği için telefonları açmadı.

Tırmanış sırasında kaybolan kişi, Rocky Dağları'nın en yüksek noktası olan Elber Dağı'nda mahsur kaldı. Yetkililerin söylendiğine göre, tırmanıcı o sabah saat 9 civarında güney patika başından tırmanışa çıkmıştı, sonrasında tırmanışın uzun sürdüğünü anlayan arama kurtarma ekipleri, kişiye cep telefonundan ulaşmaya çalıştı ancak yanıt alamadı.

Tırmanıcının güvenliğinden endişe duyan yetkililer, çalışanlarını saat 22.00'den 03.00'a kadar sahada “yüksek olasılıklı alanları” aramak için gönderdi. Yoğun çabalara rağmen tırmanıcıyı bulamadılar.

Ertesi sabah saat 7'de yetkililer, tırmanıcıların sıklıkla kaybolduğu başka bir yerde arama yapması için üç kişiyi daha gönderdi ve iki buçuk saat sonra iyi haberi aldılar. Aradıkları kişi güvendeydi ve konaklama yerlerine geri dönmüştü.

Yetkililer, kayıp kişinin telefonunu açması durumunda daha çabuk bulunabileceğini ifade etti.

Yetkililer olayla ilgili “Seyahat programınıza göre gecikmişseniz ve bilinmeyen bir numaradan tekrar tekrar aramalar almaya başlarsanız, lütfen telefona cevap verin; Güvende olduğunuzu doğrulamaya çalışan bir ekip olabilir!" diye belirtti.