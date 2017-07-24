T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Kayıp tablo, rock yıldızının evinden çıktı

''Warhol'un tablosunu sahne şovunun bir parçası olarak kullanmak için satın aldık''

24 Temmuz 2017 22:30

Pop Art sanat akımının öncüsü Andy Warhol'a ait kayıp serigrafi baskı tablo, Amerikalı rock müzik sanatçısı Alice Cooper'ın evinde ortaya çıktı.

The Guardian gazetesindeki habere göre, Warhol'un "Ölüm ve Felaket" adını verdiği serigrafi dizisi içinde yer alan "Küçük Elektrikli Sandalye" adlı kırmızı baskı tablo, Cooper'ın evinin ardiyesinde tuttuğu 1970'li yıllardan kalma turne malzemeleri arasında bir ruloya sarılı halde bulundu.

Cooper'ın menajeri Shep Gordon, müzisyenin, Warhol'un 1970'lerin başında yaptığı tabloyu konserlerinde sahne şovunun parçası olarak kullanmak üzere satın aldığını ve eserin diğer sahne malzemeleri arasında unutulup kaldığını söyledi.

ETİKETLER

Andy WarholÇalıntı Tablo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24