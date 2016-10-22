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Yaşam
Deutsche Welle

Kayıp Schiaparelli’yi NASA buldu

Mars atmosferine girdikten sonra kaybolan Schiaparelli modülünü NASA buldu. Aracın Mars yüzeyinde çarptığı tespit edildi.

22 Ekim 2016 00:02

Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamada, NASA'nın Marsyörüngesindeki uzay aracı tarafından çekilen görüntülerde kayıp test modülü Schiaparelli'nin yerinin tespit edildiği belirtildi.

Buna göre, Schiaparelli, 2 ila 4 kilometre bir yükseklikten Mars yüzeyine çakıldı ve yüksek ihtimalle patlayarak parçalara ayrıldı.

Almanya'nın Darmstadt kentindeki kontrol merkezinden Thierry Blancquaert, "İki gündür kayıp olan Schiaparelli'nin inmesi planlanan yerde çekilen bir NASA fotoğrafı, aracın Mars yüzeyine çarptığını doğruladı" dedi.

Blancquaert, test modülünün Mars yüzeyine, olması gerekenden daha hızlı ulaştığını kaydetti.

Uçuş Operasyonları Direkörü Michel Denis de NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter aracı tarafından çekilen görüntüde paraşütün boyutuyla tutarlı beyaz bir nokta, 2 kilometre kadar uzakta da muhtemelen Schiaparelli'nin çarpma noktası olan yerde siyah bir nokta görüldüğünü söyledi.

Denis, "Siyah nokta eğer Schiaparelli tek parça halinde olsaydı, olması gerekenden daha geniş" dedi.

TGO Mars yörüngesinde

577 kilogram ağırlığında ve disk şeklindeki Schiaparelli modülü, ESA-Rus Uzay Ajansı, (Roskosmos) tarafından planlanan ve Mars'ta yaşam izlerini araştırması hedeflenen uzun vadeli misyonun bir bölümünü oluşturuyordu.

Mars'a gönderilen Trace Gas Orbiter (TGO) uzay aracı tarafından taşınan Schiaparelli, Mars atmosferine girdikten sonra kaybolmuştu. TGO ise başarılı bir şekilde Mars yörüngesine oturdu.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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