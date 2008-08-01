Kayıp mezhebin izinde

Uşak’ın Karahallı İlçesi'ne bağlı Karayakuplu Köyü yakınlarında bulunan ve Hıristiyanlığın yedinci kayıp mezhebi ‘Montanizm’in izlerini barındırdığı tahmin edilen Pepouza Antik Kenti'nde, Ağustos’un ilk haftasında araştırmalar başlayacak.



Alman tarihçilerden oluşan heyetin 2006 yılındaki araştırmasının ardından, antik kente yabancı tarihçi ve arkeologların ilgisinin arttığını belirten Karahallı Kaymakamı Mehmet Yılmaz, “Tarihi Kral Yolu'nun da geçiş noktalarından biri olan Karahallı'da yapılacak bu araştırmalar için elimizden gelen desteği sağlayacağız. Alman arkeolog ve tarihçilerin de içinde bulunduğu iki ayrı ekip önümüzdeki ağustos ayının ilk iki haftasında antik kentte incelemelere başlayacak” dedi.



Turizm için önem taşıyor



Pepouza'da önemli gelişmeler beklediklerini kaydeden Yılmaz, “Clandras Köprüsü ile Pepouza Antik Kenti Uşak'ın tarihi hazinelerden birisi. Üzerinde çalışıldığında turizm için çok önemli varlıklar ortaya çıkabilir. Karahallı ve Uşak'ın turizm açısından gelişmesi yönünde tüm çabalara destek sağlayacağız. Pepouza Antik Kenti tam olarak günyüzüne çıktığında turizm açısından önemli gelişmeler kaydedilecek” diye konuştu. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Karahallı'da iki ayrı ekip araştırma için gelecek. Başkanlığını Prof. Dr. Richard Pretrovsky'nin yaptığı 10 kişilik ekip, ağustos ayının ilk haftasında çalışmalarını gerçekleştirecek. Ayrıca başkanlığını Prof. Dr Peter Lampe'nin yaptığı 5 kişilik ekip de Ağustos ayının ikinci haftası çalışmalarını yürütecek. Yapılan çalışmaların ardından umuyoruz ki önemli gelişmeler yaşanır. Eğer Pepouza'da ‘Montanizm’ izlerine rastlanırsa hem ilimiz hem de bölgemiz için bir milat olacağına inanıyorum.”



Kayıp mezhep Montaizm



Montanizm'in, erken dönem Hıristiyanlık inancında, M.S. 150'li yıllarda Manisa Alaşehir civarında ortaya çıktığı, kurucularının ise Montanus ve iki ruhani kadın olan Maximilia ile Priscilla olduğu belirtiliyor. Montanus'un kendini peygamber ilan ettiği, Pepouza'yı da merkez olarak seçtiğine inanılıyor.



Pepouza'nın zaman içinde Montanizm'in idari merkezi olduğu ve bölgenin dışında yaşayanlar için de bir çeşit ‘Montanist Vatikan’ gibi hac merkezi haline geldiği ifade ediliyor.



2006 yılında yapılan kazılarda, Montanizm'in merkezinin Karahallı olacağına dair kuvvetli deliller ortaya çıktı. Uşak Müzesi'nde sergilenen mermer bir yazıtın da bu konuda önemli ipuçları verdiği belirtiliyor.



Kadınlara ayrı bir önem veren ve kilise yönetimi ile toplumda erkeklerle eşit rol biçen Montanizm'in Frigya Uygarlığı'ndaki ‘Ana Tanrıça Kibele’ kültüründen etkilendiği ileri sürülüyor. Kadınların rahipler kurulunda yer almasına olanak tanıyan Montanizm'in katı ahlak kurallarıyla tanındığı kaydediliyor.

