Kayıp kızın ailesi bulundu mu?

Yunanistan'da geçtiğimiz hafta bir Roman mahallesinde bulunan "Maria" isimli kız çocuğunun ailesi dünya çapında aranıyor. Bulgaristan'da 35 yaşındaki bir Roman kadın, Maria'nın kendi çocuğu olduğunu iddia ederek, "Kızımı geri istiyorum" dedi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Yunanistan'da geçtiğimiz hafta bir Roman mahallesinde bulunan "Maria" isimli kız çocuğunun ailesinin Bulgaristan'da yaşadığını iddia etti.

Maria'nın annesi Sasha R. ve baba Atanas R.'nin Bulgaristan'ın güneyindeki Nikolovo'da yaşadığını ileri süren gazete, 10 çocuk sahibi olan Bulgar annenin, daha önce iki bebeğini satmaya çalışırken yakalandığını savundu.

Daily Mail'e konuşan 35 yaşındaki Sasha R. kızı olduğunu iddia ettiği "Maria'yı 2009 Ocak ayında Yunanistan'ın Lamia kentinde bir hastanede dünyaya getirdiğini söyledi.

35 yaşındaki Bulgar kadının iddialarını araştıran Daily Mail gazetesi, söz konusu hastanenin, Maria'nın geçen hafta bulunduğu Roman mahallesine sadece 1 saat uzaklıkta olduğunu belirtti.

10 çocuk annesi olan ve albino çocukları bulunan Sasha R.'nin iddiaları Bulgaristan savcılığı tarafından da araştırılmaya başlandı. Bulgar medyası, Sasha R.'nin 4 yaşındaki Maria'nın annesi olduğunu ileri sürüyor. İddialar üzerine Bulgaristan Savcılığı Roman kadın hakkında "çocuğunu terk etmek" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Alman Bild gazetesinde yer alan bir haberde ise, Bulgar ailenin, Maria'yı 250 Euro karşılığında sattığını öne sürdü.

Bulgar televizyonuna konuşan Sasha R. birkaç yıl önce Yunanistan'a çalışmak için gittiğinde bir çocuk dünyaya getirdiğini ve maddi sorunlar nedeniyle bebeğini vermek zorunda bıraktığını söyledi.

Çocuğunu almak için paraya ihtiyacı olduğunu belirten Sasha R. "Çocuğuma kavuşmak ve onu evine getirmek istiyorum. Ondan sonra iki çocuk daha dünyaya getirdim" dedi.

Bulgar polisi ise, Sasha R'nin 4 yaşındaki Maria'nın annesi olup olmadığının DNA testi sonucu ortaya çıkacağını açıkladı.