Doğar doğmaz kaçırıldı, gerçek ailesini bilmiyor

Yunanistan'da sarı saçları, mavi gözleri ve utangaç bakışıyla kameralara yansıyan 4 yaşındaki küçük kız kim olduğunu ve gerçek ailesinin nerede olduğunu bilmiyor.

Bu fotoğrafla uluslararası basının dikkatinin çeken küçük kız, Yunanistan’da bir Roman kampında polis tarafından tesadüfen bulundu. Polis ekiplerinin, kampta yürüttüğü rutin kontrol sırasında, küçük kızın anne ve babası olduğunu iddia ettiği kişilerle hiçbir benzerliği olmadığı dikkatini çekti.

Çocuğun ebeveyni olduğunu iddia eden iki kişinin ifadesi alındı. Ancak sorgu sırasında çiftin, çocuğa nasıl sahip olduklarına dair anlattığı hikayenin her seferinde değişmesi polisleri ikna etmedi. Yapılan DNA testinin sonucuyla da çiftin, küçük kızın ailesi olmadığı kanıtlandı.

Ailelere umut oldu

Ailenin yanından alınan küçuk kızın bakımını gerçek ailesi bulunana kadar bir yardım derneği üstlenecek. Yunanistan hükümeti, küçük kızın ailesinin bulunması için ellerinden geleni yapacağını açıkladı. 4 yaşında olduğu düşünülen çocuk, kim olduğunu ve adını hatırlamıyor. Romanca konuşan küçük kız, Yunanca anlayabiliyor ve işaret dilinde iletişim kurabiliyor. Uzmanlar, ağır bir travma geçiren kızın, çocuk ticareti kurbanı olabileceği görüşünde.Küçük kızın bulunması, kayıp çocuklarını arayan aileler için umut oldu.

Roman çiftin dosyası kabarık

Polis tarafından tutuklanan çift, çocuk kaçırma ve farklı sahte kimlikler kullanmak suçlarıyla yargılanacak. Çiftin, Yunanistan’ın farklı bölgelerinde farkı kayıt numaralarıyla 14 çocuğu olduğu ortaya çıktı. 40 yaşındaki kadının, 1993 yılında 6 ay içinde 3 çocuk doğurduğu kayıtlar arasında.