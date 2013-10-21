Ailesini hatırlamayan kız çocuğu için 10 bin başvuru

Yunanistan'da geçen hafta bir Roman mahallesinde bulunan ve kaçırıldığı anlaşılan 4 yaşlarındaki kızın gerçek ailesi aranıyor. Sarışın-renkli gözlü kız çocuğunu sahiplenmek için Polonya, ABD ve Avustralya'dan bile arayanlar oldu. Yunan yetkililer, 10 binin üzerinde başvuru aldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında Roman kampında geçen hafta bulunan kız çocuğunun insan tacirlerinin kurbanı olduğu tahmin ediliyor.

4 yaşlarında olduğu düşünülen, sarışın-yeşil gözlü çocuğun kimliği Interpol aracılığıyla tespit edilmeye çalışılıyor.

Yunan yetkililer bu konuda umut verici gelişmeler olduğunu açıkladı. Çocuğun bakımını üstlenen yardım örgütü, binlerce elektronik posta ve telefon aldığını duyurdu.

Avrupa, ABD ve hatta Avustralya'dan arayanlar Roman kampında bulunan kızın kendi çocukları olabileceğini söyledi.

Örgüt, özellikle aldığı 10 başvurudan umutlu. ABD, İsveç, Fransa, Kanada ve Polonya'dan gelen bu başvurular araştırılıyor.

Kız çocuğunu, evlerinde tutan Roman çift ise 10 yıl hapis cezası alabilir. Mahkemeye çıkarılan çift, çocuk kaçırmakla suçlanıyor.

Kız çocuğun dans ettirilerek dilendirildiği yönünde de şüpheler var.