T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kayıp çocuklar yüz yaşlandırma tekniğiyle bulunacak

FBI, CIA ve Scotland Yard’dan sonra, Türkiye’de de ‘yüz yaşlandırma’ tekniği uygulanarak, 800 kayıp çocuk aranacak.

12 Ağustos 2013 14:54

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’nda yüz yaşlandırma için laboratuvar kuruldu. Yaklaşık 30 milyon liraya mal olan laboratuvar, Türkiye’de kayıp çocukların bulunması için umut oldu.
 

433'ü kız

 
Merkezde önce çocuğun kayıp olduğu tarihteki fotoğrafı sisteme yükleniyor. Yüz, göz, boyun, burun, kulak ve alın çizgileri bilgisayarda incelendikten sonra çocuğun yüzü yaşlandırılıyor, bugünkü hali ortaya çıkarılıyor. 
Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'teki haberine göre, Emniyet kayıtlarında bugün itibariyle 433’ü kız, 800 çocuk kayıp gözüküyor. Kayıp çocuklar listesinde bulunan kız çocukların çoğu kayboldukları tarihlerde 3 ile 10 yaşları arasında bulunuyor. Bugüne kadar 50’nin üzerinde çocuğun yüzü yaşlandırıldı. Yaşlandırma yöntemiyle ortaya çıkan yeni görüntünün fotoğrafları çekilerek eski fotoğraflarla birlikte güvenlik birimlerine gönderildi.
 

Yüzler yaşlandırılıyor

 
Kriminal Antropoloji uzmanı Dr. Özgür Bulut, yeniden yüzlendirme, yüz yaşlandırma tekniğiyle çocukları bulma noktasında önemli bir aşama kaydedileceğini belirterek, “Bu sistemle kayıp oldukları dönemde yaşları küçük olan ve kayıp olma tarihleri üzerinden 10 yıl geçmiş çocukların bulunmasında önemli gelişme kaydedilecek” dedi. Kayıp çocuk soruşturmasını yürüten Asayiş Daire Başkanlığı’ndan tüm kayıp çocuklarının kayıt ve fotoğraflarının kendileriyle paylaşıldığını belirten Bulut, yaşlandırma metoduyla geliştirilen yeni yüzlerin fotoğraflarının tekrar Asayiş Dairesi’ne iletildiğini kaydetti.

ETİKETLER

yaşlandırmakayıpemniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24