Kayıp çocuklar yüz yaşlandırma tekniğiyle bulunacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’nda yüz yaşlandırma için laboratuvar kuruldu. Yaklaşık 30 milyon liraya mal olan laboratuvar, Türkiye’de kayıp çocukların bulunması için umut oldu.

433'ü kız

Merkezde önce çocuğun kayıp olduğu tarihteki fotoğrafı sisteme yükleniyor. Yüz, göz, boyun, burun, kulak ve alın çizgileri bilgisayarda incelendikten sonra çocuğun yüzü yaşlandırılıyor, bugünkü hali ortaya çıkarılıyor.

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'teki haberine göre, Emniyet kayıtlarında bugün itibariyle 433’ü kız, 800 çocuk kayıp gözüküyor. Kayıp çocuklar listesinde bulunan kız çocukların çoğu kayboldukları tarihlerde 3 ile 10 yaşları arasında bulunuyor. Bugüne kadar 50’nin üzerinde çocuğun yüzü yaşlandırıldı. Yaşlandırma yöntemiyle ortaya çıkan yeni görüntünün fotoğrafları çekilerek eski fotoğraflarla birlikte güvenlik birimlerine gönderildi.

Yüzler yaşlandırılıyor

Kriminal Antropoloji uzmanı Dr. Özgür Bulut, yeniden yüzlendirme, yüz yaşlandırma tekniğiyle çocukları bulma noktasında önemli bir aşama kaydedileceğini belirterek, “Bu sistemle kayıp oldukları dönemde yaşları küçük olan ve kayıp olma tarihleri üzerinden 10 yıl geçmiş çocukların bulunmasında önemli gelişme kaydedilecek” dedi. Kayıp çocuk soruşturmasını yürüten Asayiş Daire Başkanlığı’ndan tüm kayıp çocuklarının kayıt ve fotoğraflarının kendileriyle paylaşıldığını belirten Bulut, yaşlandırma metoduyla geliştirilen yeni yüzlerin fotoğraflarının tekrar Asayiş Dairesi’ne iletildiğini kaydetti.