Kayıp Balık Nemo'nun devam filminde lezbiyen çift mi olacak?

'Kayıp Balık Nemo'nun devam filminin geçtiğimiz günlerde yayımlanan fragmanı, filmin bir lezbiyen çifti gösteren ilk Disney Pixar filmi olabileceğine dair tartışmalara yol açtı.

2003’ün ne çok izlenen filmlerinden olan ve bir palyaço balığının maceralarını anlatan 'Kayıp Balık Nemo'nun devam filmi 'Finding Dory'nin fragmanı ilk kez geçtiğimiz hafta Dory’nin seslendirmeni Ellen DeGeneres’ın sunduğu Ellen Show’da gösterildi. DeGeneres ayrıca ABD’de cinsel kimliğini topluma açıklayan ilk lezbiyen ünlülerden biri.

DeGeneres’in seslendirdiği Dory, kaybettiği ailesini bulmak için okyanuslar arası bir yolculuğa çıkan, kronik olarak hafızasını yitiren bir balık.

Üç dakikalık fragmanda, söylentilerin yayılmasına neden olan bölümde, bir ahtapot bindiği bebek arabasıyla küçük bir kıza çarpıyor. Çocukla ilgilenen iki yetişkin kontrol etmek için arkalarını döndüklerinde, her ikisinin de kadın olduğu görülüyor. Bu sahne, sosyal medyada Disney’in bu filmde ilk kez bir lezbiyen çifte yer verdiği şeklinde yorumlandı.

Ancak sahne oldukça tartışmalı ve pek çok kişi bu iki kadının arkadaş olabileceğini ya da sadece yoldan geçen iki kişi olabileceğini söylüyor. Bir başka iddia da bu sahnenin akıllıca bir pazarlama hamlesi olarak fragmana eklendiği.

Disney Pixar filmlerinde LGBTİ karakterlerin yer almasına yönelik tartışmalar yeni değil. Disney daha önce, yaklaşık 30 yıldır LGBTİ bireylerin medyadaki görünürlüğü üzerine çalışan ABD merkezli örgüt GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation-Hakarete Karşı Gey & Lezbiyen Birliği) tarafından, 2015 yılında yayımladıkları 11 filmin hiçbirinde eşcinsel karakter bulunmadığı için eleştirilmişti.

Geçtiğimiz ay Twitter’da #giveElsaAGirlfriend (Elsa’nın bir kız arkadaşı olsun) etiketiyle başlatılan kampanyaya katılanlar, yine bir Disnet yapımı olan “Karlar Ülkesi”nin devam filminde Elsa karakteri için lezbiyen bir ilişki öyküsünün filmde dahil edilmesini talep etti. Kampanya dahilinde başlatılan #giveCaptainAmericaABoyfriend (Kaptan Amerika’nın bir erkek arkadaşı olsun) etiketi ise, Marvel’i hedef almakta.

Kayıp Balık Nemo'nun devam filmi 'Finding Dory'nin fragmanı şöyle: