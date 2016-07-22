Kayıp antik şehri Yunanlar değil mikroplar inşa etmiş!

Kayıp antik şehir Zakintos’un antik Yunanlar tarafından değil, mikroplar tarafından inşa edildiği ortaya çıktı.

İyon Denizindeki Yunan adalarından Zakintos’un açıklarında iki yıl önce keşfedilen ve antik bir şehri andıran kalıntıların, kayıp antik şehir Zakintos’a ait olmadığı, üstelik insanlar tarafından inşa edilmediği ortaya çıktı. Antik bir kentin sütunları ve kaldırım kalıntılarını andıran şekillerin 5 milyon yıllık bir süreçte mikropların denizde bıraktıkları izlerden oluştuğu anlaşıldı.

aktuelarkeoloji.com.tr'nin, Science Mag'den referans verdiği haberine göre; 2014 yılında Yunan adası Zakintos açıklarında dalış yapan turistler taşlı bir yolu ve sütunları andıran kalıntıların antik bir şehrin kalıntıları olabileceğini düşünüp fotoğraflarını çektiler. Bu fotoğrafların Google Earth’e yüklenmesiyle uzmanlar bölgede kapsamlı araştırma başlattı. Fakat sikke ya da çömlek gibi insan yapımı kalıntılara rastlanmadı. Araştırmalarını derinleştiren uzmanlar, bu yapıların mikroplar tarafından yapıldığını ortaya çıkardı. Bu yapıların nasıl oluştuğunu anlayabilmek için sualtı yüzeyini ve karbon, oksijen ve stronsiyum izotopu seviyesini inceleyen bilim insanları, çökeltilerde, deniz yüzeyine sızan metan üzerinde gelişen sülfat indirgeme bakterileri buldu.

Araştırmacılar, mikropların aktivitelerinin toprağın kimyasını değiştirdiğini, bu durumun magnezyum açısından zengin “dolomit” ya da beyaz mermer denilen karbonat kaya şekillerinin oluşmasına zemin hazırladığını söyledi. Metan kalıntıları dağıldığında, bakteriler tabakaya benzer ve kaldırım taşlarını andıran dolomit yapılar oluşturmaya başlıyor. Sızıntılar yoğunlaştığında, bakteriler tekerleğe benzeyen yuvarlak yapıların oluşmasına sebep oluyor.

Bu süreç 3 milyon yıl önce gerçekleşti ve insan yapımı antik kentlerin yapımından çok daha uzun süre, binlerce yıl sürdü.