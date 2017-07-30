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Yaşam

Kayıp alzaymır hastası kadın 'drone'lu operasyonla bulundu

Merkeze bağlı Serçeler köyünde ikamet eden Ümmahane Akpınar (73), 28 Temmuz'da kaybolmuştu

30 Temmuz 2017 19:24

Çanakkale'de kaybolan alzaymır hastası kadın, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin düzenlediği drone destekli operasyonla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Serçeler köyünde ikamet eden Ümmahane Akpınar (73), 28 Temmuz'da kayboldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine İl Jandarma Komutanlığınca Akpınar'ın bulunması için özel bir ekip oluşturuldu.

Jandarmaya, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de (UMKE) eşlik etti.

Akpınar'ın kaybolduğu bildirilen bölgenin kayalık ve ağaçlık olması nedeniyle jandarma ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarına farklı noktalardan havadan drone desteği verdi.

50 kişinin katıldığı ve 48 saat süren çalışmada Ümmahane Akpınar, Beşiktepe mevkisinde bulundu.

Olay yerinde sağlık ekiplerince muayene edilen ve herhangi bir sorunu bulunmayan yaşlı kadın daha sonra ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edilerek tedbir amaçlı kontrolden geçirildi.

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