Kayıp aktör Stahl ortaya çıktı

9 Mayıs’tan beri kayıp olan “Terminatör 3” filminin ünlü aktörü Nick Stahl’ın rehabilitasyon merkezine yattığı ortaya çıktı.



9 Mayıs’tan itibaren kendisinden haber alınamayan Hollywood’un ünlü aktörü Nick Stahl’ın çevresinden gizli olarak bir rehabilitasyon merkezine yattığı ortaya çıktı.

Pazar günü arkadaşlarına e-posta aracılığıyla ulaşan Stahl bir süre rehabilitasyon merkezinde kalacağını duyurdu.

Stahl’ın eşi Los Angeles’ta 9 Mayıs’tan beri kayıp olan Stahl için kayıp ilanı vermiş ve polise başvurmuştu.