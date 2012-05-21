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Yaşam

Kayıp aktör Stahl ortaya çıktı

Hollywood’un ünlü aktörü Nick Stahl’ın çevresinden gizli olarak bir rehabilitasyon merkezine yattığı ortaya çıktı

21 Mayıs 2012 17:03

9 Mayıs’tan beri kayıp olan “Terminatör 3” filminin ünlü aktörü Nick Stahl’ın rehabilitasyon merkezine yattığı ortaya çıktı.
 
9 Mayıs’tan itibaren kendisinden haber alınamayan Hollywood’un ünlü aktörü Nick Stahl’ın çevresinden gizli olarak bir rehabilitasyon merkezine yattığı ortaya çıktı.

Pazar günü arkadaşlarına e-posta aracılığıyla ulaşan Stahl bir süre rehabilitasyon merkezinde kalacağını duyurdu.

Stahl’ın eşi Los Angeles’ta 9 Mayıs’tan beri kayıp olan Stahl için kayıp ilanı vermiş ve polise başvurmuştu.

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Nick Stahlaktörhollywoodrehabilitasyon

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