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Aktör Nick Stahl 10 gündür kayıp

'Sin City', 'Terminator 3', 'In The Bedroom' gibi filmlerde oynayan ABD'li aktör Nick Stahl, 9 Mayıs'tan beri kayıp

18 Mayıs 2012 21:40

 

32 yaşındaki ABD'li aktör Nick Stahl’dan 10 gündür kayıp. Günlerdir haber alamayan Stahl’ın eski eşinin kayıp ilanını verdiği belirtildi.
 
Los Angeles Times gazetesinin haberine göre eşi ünlü aktörden 9 Mayıs’tan beri haber alamadığı için polise başvurarak Stahl için kayıp bildiriminde bulundu. Bunun üzerine emniyet güçleri olayla ilgili arama sürecini başlattı.
 
Hollywood’un yıldızı parlayan yeteneklerinden olan Nick Stahl, 'Terminatör 3: Rise of the Machines' filminde John Connor’ı canlandırdı. Stahl, Terminatör’ün dışında 'Sin City' (Günah Şehri), 'In The Bedroom' (Yatak Odasında) gibi önemli filmlerde ve 'Carnivale' dizisinde rol aldı.

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