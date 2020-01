Aktör Nick Stahl 10 gündür kayıp

32 yaşındaki ABD'li aktör Nick Stahl’dan 10 gündür kayıp. Günlerdir haber alamayan Stahl’ın eski eşinin kayıp ilanını verdiği belirtildi.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre eşi ünlü aktörden 9 Mayıs’tan beri haber alamadığı için polise başvurarak Stahl için kayıp bildiriminde bulundu. Bunun üzerine emniyet güçleri olayla ilgili arama sürecini başlattı.

Hollywood’un yıldızı parlayan yeteneklerinden olan Nick Stahl, 'Terminatör 3: Rise of the Machines' filminde John Connor’ı canlandırdı. Stahl, Terminatör’ün dışında 'Sin City' (Günah Şehri), 'In The Bedroom' (Yatak Odasında) gibi önemli filmlerde ve 'Carnivale' dizisinde rol aldı.