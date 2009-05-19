Kayıp 4 yolcu da temiz çıktı

Meksika'da ortaya çıkıp dünyaya yayılan domuz gribi, vatandaşları tedirgin etti. Son dört günde Sağlık Bakanlığı'nı arayan 6 bin kişi, hastalıkla ilgili sorular yöneltti. Dünya Sağlık Örgütü de virüse karşı alınacak tedbirleri görüşmek için Cenevre'de toplandı.



Dünyayı kasıp kavuran domuz gribi virüsü Türkiye'de de endişeye sebep oldu. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattı '184 SABİM' virüsü merak edenlerin akınına uğradı. Salgının ortaya çıktığı son 4 günde hattı arayan 6 bin kişi, virüsle ilgili sorularına cevap aradı. Hattın 24 saat hizmet verdiğini belirten SABİM sorumlusu Mine Tuncel, "184'e genellikle domuz gribinin belirtileri neler ve nasıl korunabilirim, şeklinde sorular geldi." dedi. Tuncel, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile bilim adamlarının bilgilendirme çalışmaları sayesinde halkın virüsü tanıdığını dile getirdi. Tuncel, yaşlı çiftçi bir teyzenin de bu hattı arayarak, tarlasındaki yaban domuzlarını sorduğunu söyledi. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü, 193 üye ülkenin sağlık yetkililerinin katılımıyla Cenevre'de domuz gribini masa yatırdı. 5 gün sürecek toplantıda, bu hastalıkla mücadele ve aşı üretilmesi konuları üzerinde durulacak.



Sınırlara termal kamera yerleştiriliyor



Domuz gribinin tespitinde büyük fayda sağlayan termal kameraların sayısı çarşamba sabahına kadar 30'a yükseltilecek. Şu anda içlerinde uluslararası havaalanları ve limanların da bulunduğu on merkezde 16 termal kamera bulunuyor. Bunlar, Edirne-Kapıkule, Hatay-Cilvegözü, Kırklareli-Dereköy, Ağrı-Gürbulak, Kars-Sarp, Iğdır-Dilucu ve Şırnak-Habur sınır kapıları. Buna ek olarak Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Kayseri havaalanlarına da kamera konulacak. Antalya Havaalanı ile Karaköy Limanı'na da ek olarak birer adet daha termal kamera yerleştirilecek.

