Kayınpederini tehdit eden eski Türkiye güzeli Sinem Sülün'e 5 yıl hapis istemi

Eski kayınpederini tehdit ettiği gerekçesiyle manken Sinem Sülün'e 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

2005 yılında işadamı Mustafa Yüksel ile evlenen manken ve eski Türkiye güzeli Sinem Sülün, yatak odalarına dinleme cihazı koyduğunu öğrendiği kayınvalidesi ve kayınpederine yıllar önce dava açtı. Kısa bir süre önce kayınvalidesi ve kayınpederi ile bir mekanda karşılaşan manken sinirlerine hakim olamayınca tartışma yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre: Kardeşiyle Etiler'deki bir mekana giden Sinem Sülün, dava açtığı ve haklarında 2,5 yıl hapisleri istenen eski kayınvalidesi ve kayınpederiyle karşılaşınca tartışma çıktı.



Kayınpederine tehditler savuran eski manken hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Eski kayınpederini tehdit eden manken Sinem Sülün'ün 5 yıl hapsi istendi



