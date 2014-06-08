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Serdar Ortaç'tan iki yaş küçük kayınpederi düğünün yıldızıydı

İrlandalı nişanlısı Chloe Loughnan'la evlenen Serdar Ortaç'ın nikahını Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül kıydı

08 Haziran 2014 18:27

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam İrlandalı nişanlısı Chloe Loughnan ile evlendi. Kuruçeşme Suada’da gerçekleşen düğün töreninde Serdar Ortaç önce papazın karşısında geçip Hristiyan geleneklerine göre papazın söylediklerini İngilizce olarak tekrarladı. Daha sonra Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, resmi nikâhı kıydı.

Sabah’ın haberine göre, İrlandalı model Chloe Loughnan'ın babası aynı zamanda Serdar Ortaç'ın kayınpederi kızını koluna takıp salona girmesiyle gözler ona döndü. Chloe'nun babası Jason Griffin'in genç görünümü ve yakışıklılığı görenleri hayrete düşürdü.

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