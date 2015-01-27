Kayhan Yıldızoğlu'nu 'asker kaçağı' diye karakola götürdüler

Guguk Kuşu adlı tiyatro oyununun İzmir turnesi için ekiple birlikte otele yerleşen 80 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu, ilginç bir olayla karşılaştı.

Sabah otele gelen polis, 80 yaşındaki ünlü sanatçıya, asker kaçağı olduğu gerekçesiyle karakola gitmesi gerektiğini bildirdi.

'Ben Ulubatlı Hasan surlara bayrağı dikerken askerlik yaptım'





hürriyet.com.tr'nin haberine göre, panik yaşayan Kayhan Yıldızoğlu, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Ben askerliğimi 1957'de İstanbul'da asteğmen olarak yaptım. Yine de çok tedirgin oldum. Karakola gidince işin gerçeği ortaya çıktı. Eski defterler bilgisayara geçirilirken kaybolmuş. Ben de asker kaçağı olarak kayıtlara geçmişim. Karakolda 'Ben Ulubatlı Hasan, surlara bayrağı dikerken askerlik yaptım' deyince polisler çok güldü. Onların sıcak ilgisi beni yumuşattı. Tezkeremi verince sorun çözülecek' dedi."