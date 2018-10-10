Kaybolan Suudi gazeteci Kaşıkçı'dan önce konsolosluğa giren şüpheli 7 kişinin plakası tespit edildi

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili soruşturma sürüyor. Olay günü Suudi Arabistan’dan gelen 7 kişinin, Kaşıkçı’dan hemen önce konsolosluğa girdiği ve üç saat sonra çıktığı belirlendi. Bu kişilerin kullandığı iki aracın plakası da tespit edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Suudi Arabistan ’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdiği 2 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbetini araştırmak için konsolosluk binasında arama yapılırken polis 3 araçta şüpheli 7 kişiyi tespit etti.

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Güvenlik birimleri Suudi Arabistan’dan gelen şüpheli 7 kişinin Türkiye’de 2.5-3 saat kaldığını, Kaşıkçı konsolosluğa girmeden 30 dakika önce konsolosluğa girdiğini ve 14.00 sıralarında ayrıldığını belirledi. Konsolosluktan çıkan 3 aracın farklı yönlere gittiği ve bu araçlardan ikisinin plakasının tespit edildiği belirtildi.

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Suudi yetkililer, İstanbul Başkonsolosluğu’nun aranmasıyla ilgili olarak Türk Dışişleri Bakanlığı’na bir nota gönderdi. Notada Türk uzman ve ilgili yetkililerin İstanbul Başkonsolosluğu’nu ziyaret etmeleri için davet edildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da arama iznini doğruladı. İzin sonrası konsolosluktaki adli soruşturma için başsavcıvekili ve savcı görevlendirmesi de dün yapıldı. Bu arada Kaşıkçı’nın kaybolduğu gün, Suudi Arabistan ’dan Atatürk Havalimanı’na inen 2 uçak ve yolcularının 2 Ekim’de polis tarafından arandığı ancak olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı belirtildi. Güvenlik güçleri 150 kemara görüntüsünü de incelerken Kaşıkçı’nın konsolosluktan çıkış görüntüsü de bulunamadı.

WP görüntüleri yayımladı

Washington Post gazetesi Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Konsolosluğuna giriş anını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Kaşıkçı’nın, kaybolduğu 2 Ekim tarihinden 3 gün önce İngiltere’nin başkenti Londra’da bir konferansa katıldığı ve BBC’ye verdiği röportajda, “ Suudi Arabistan’da büyük bir değişim yaşanıyor. Bu daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Eleştiri yapan gazeteciler tutuklanıyor. Tutuklananlar muhalif bile değil. Bu olaylar insanları korkutuyor” görüşünü aktardığı öğrenildi.

NYT yazarı: Habere şaşırmadım

New York Times’ın köşe yazarlarından Thomas Friedman, “Kaşıkçı için dua ediyorum” başlığıyla kaleme aldığı yazıda Suudi gazeteci ile geçen ağustosta son görüşmesini anlattı. Kaşıkçı’nın kendisine evleneceğini, Suudi Arabistan’a geri dönemediğini, Riyad’ın muhaliflere baskısının ise giderek arttığını söylediğini aktardı.

Friedman, gazetelerde Kaşıkçı’nın Suudiler tarafından öldürüldüğü haberlerini gördüğünde şoke olduğunu ancak şaşırmadığını, haberlerin doğru olması halinde bunun Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın katastrofik sonuçları olacağını yazdı.

Nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı’nın köşe yazısı yazdığı Washington Post gazetesine konuştu. Cengiz, Suudi Arabistan’da kraliyet yanlısı kimi medyanın kendisinin Riyad’ı zor durumda bırakmak için oynanan bir oyunun parçası olup olmadığı yönündeki haberlerine Kaşıkçı ile çekilen fotoğrafları ile yanıt verdi. Kaşıkçı’nın elçiliğe gitme konusunda endişeli olduğunu, vazgeçmeyi düşündüğünü ancak daha sonra fikrini değiştirdiğini aktardı. Cengiz, “Nişanlısı olarak hükümetimden ona ne olduğuna dair bilgi bekliyorum” dedi.

Trump: Umarım açıklığa kavuşur

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Kaşıkçı’nın akıbeti hakkında açıklamada bulundu. Trump, “Bu konuda endişeliyim. Umarım mevzu bir an önce açıklığa kavuşur. Şu anda bu konuda kimse bir şey bilmiyor” ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yaptığı yazılı açıklamada, Kaşıkçı’nın nerede olduğu ve güvenliğiyle ilgili birbiriyle çelişen haberler gördüklerini belirterek “ Suudi Arabistan yönetimine, Bay Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı tamamen desteklemesi ve bu soruşturmanın sonuçları hakkında şeffaf olması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

BM: Durum sarsıcı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Kaşıkçı’nın kaybolması ile ilgili ciddi endişe duyduklarını belirtti. BM İnsan Hakları sözcüsü Ravina Shamdasani Cenevre’de yaptığı açıklamada “ Cemal Kaşıkçı’nın ölümüne dair raporlar ve sıra dışı durumlar doğruysa bu durum gerçekten sarsıcı” ifadelerini kullandı. BM, aynı açıklamada Türkiye ve Suudi Arabistan’a çağrı yaparak, hızlı bir soruşturma yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Gazetecileri Koruma Komitesi, Özgürlük Evi ve Uluslararası Af Örgütü Suudi yetkililerin derhal açıklama yapmalarını istedi.

Konsolosluk önünde eylem

Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından meslektaşları ve nişanlısının bekleyişlerini sürdürdüğü Suudi Arabistan ’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde dün toplanan İHD üyesi bir grup açıklama yaptı. Grup adına konuşan İHD İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri “ Cemal Kaşıkçı’nın konsoloslukta baskı görmediğini ve sağ salim çıktığını ispatlamak zorundalar” ifadelerini kullandı.