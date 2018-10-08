Erdoğan: Suudi konsolosluk yetkilileri, "Kaşıkçı buradan çıktı" demekle kurtaramazlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili hukuki, ve idari işlemlerin devam ettiğini söyledi. Kaşıkçı'nın çıkıp çıkmadığını Suudi konsolosluk yetkililerinin ispat etmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Başkonsolosluk yetkileri 'Buradan çıktı' diye kurtulamazlar; eğer çıktıysa bunu ispat etmek durumundasınız" diye konuştu.

Türkiye'de kaç sığınmacı olduğu ve Avrupa'ya hareket etme olanaklarının bulunup bulunmadığı sorusu üzerine 3.5 milyon Suriyeli, yarım milyon Iraklı sığınmacı olduğunu aktaran Erdoğan, ''Kapılarımızı açık tutmuş olsaydık, 3.5 milyon Suriyeli ile yarım milyon Iraklı böyle olmazdı. Ama bu arada ülkelerine geri dönüşleri de başladı'' dedi.

Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı net olması gerektiğini vurgulayarak, " Şu anda sabır noktasındayız. Alacaksınzı bunun sinyalini verin yok almayacaksanız da bunu söyleyin" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la düzenlediği ortak basın toplantısındaki açıklamaları şöyle:

- Tüm Macar makamlarına misafirpervelikleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

- Biz kapılarımızı açık tutmuş olsaydık böyle olmayacaktı. 3.5 milyon Suriyeli dışında 500 bin de Iraklı var. Bunların hepsi çeşitli kamplarda tutuluyor. 260 bin Suriyeli, Fırat Kalkanı bölgesine geri döndü.

- Kameralarınız var. Niye ispat etmiyorsunuz? 2 Ekim'den beri bir haber yok. Herkes ilk andan beri eferber olmuş durumda. Adalet Bakanlığı talimatıyla Cumhuriyet Başsavcılığı teyakkuza geçti, Emniyet çalışmaları devam ediyor, hedefimiz bir an önce sonuca ulaşabilmek. Çıkan haberler bizi de düşündürüyor. Bir an önce netice almak zorundayız. Konsolosluk yetkilileri buradan çıktı demekle kendini kurtaramaz. Çıktıysa da görüntülerle ispat edeceksiniz.