İşte Cemal Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk'a girmeden önceki son görüntüsü

Washington Post, Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girmeden hemen önce çekilen son görüntülerini yayınladı. Haberde, konsolosluğun ön cephesinde 6 adet güvenlik kamerasının olduğu, söz konusu kameralardan bazıları tarafından çekilen görüntülerin polisin elinde bulunduğu ifade edildi. Öte yandan 2 Ekim Salı günü binada çalışan 28 Türk’e, diplomat toplantısı olduğu gerekçesiyle izin verildiği iddia edildi.

Eyüp Serbest’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, Türk Arap Medya Derneği üyeleri ile yerli ve yabancı gazetecilerin bir haftadır adeta kamp kurdukları konsolosluk önündeki bekleyişleri de devam ediyor. İlk günden beri konsolosluk önündeki bekleyişini sürdüren Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“O fotoğraf her şeyi ispatlıyor”

“Geçen hafta bugün (dün) Cemal Kaşıkçı dostumuz bu kapıdan girmişti yürüyerek ancak yürüyerek çıkmamıştı. Geçen haftadan beri bir talepte bulunuyorduk. Bununla ilgili fotoğraf da medyaya düştü. Bu bile ispatlıyor her şeyi. Biz Cemal’in yürüyerek girdiğini ancak yürüyerek çıkmadığını söylemiştik. Suudi yetkililerin her şeyi bildiğini biliyoruz. Suudi Arabistan konsolosluğu o gün kameraların çalışmadığını söyledi. Kameralar yılın tüm günleri çalışıyor ama o gün çalışmıyor. Akıllara soru getirir bu. Lütfen bu olayın peşini bırakmayın. Cemal’in sesi olun. Biz Cemal’i görmek istiyoruz. Sahip çıkıyorum çünkü dostum. Ben bunun peşini bırakmam. İnsan dostunu bırakamaz.

Suudi Arabistanlı medyanın bu olayı örtbas etmek için farklı şeyler yaptıklarını biliyoruz. Trol hesaplardan ‘Katliamı şu ülke yaptı. Türkiye bunun arkasında’ diyerek şunu demek istiyor bu hesaplar: ‘Biz bu olayı yaptık ama başka ülkeye yıkacağız.’

Suudi haber sitelerine baktığımızda öldürüldüğünü kabul ediyorlar ama ‘bunu Türkiye yaptı, bunu Katar yaptı, bunu İhvan yaptı’ diye başka yerlere anlatmaya çalışıyorlar. Bu antipropagandaya karşı bizim cevabımız olacaktır. Bu da Türk yetkililerin ortaya çıkartacağı kanıtlardır.”

BBC'ye korkusunu anlatmış

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmadan 3 gün önce Londra’daki bir konferans sonrasında İngiliz BBC’ye mülakat verdiği ortaya çıktı. Kaşıkçı, röportajda da, “Suudi Arabistan’da büyük bir değişim yaşanıyor. Bu daha önce hiç görmediğimiz bir şey. Eleştiri yapan gazeteciler tutuklanıyor. Tutuklananlar muhalif bile değil. Bu olaylar insanları korkutuyor” dedi. Birçok arkadaşının sebepsiz tutuklandığını duyduğunu ve bu nedenle Suudi Arabistan’a dönmediğini dile getiren Kaşıkçı, “Washington Post gazetesi bana bir alan verdi ve özgürce yazıyorum. Keşke bu fırsat ülkemde verilseydi” dedi.

İçinde çok kutu olan siyah araç

İngiliz The Guardian gazetesi polisin, kamera kayıtlarında görüntülenen ve içinde çok sayıda kutunun olduğu siyah renkte bir aracı aradığını öne sürdü. Kaşıkçı’nın konsolosluğa girişinden iki saat sonra konsolosluk binasını terk eden aracın Kaşıkçı’nın ‘parçalarını’ taşıdığından endişe edildiği ifade edildi. The Guardian’a konuşan bir Türk yetkili, siyah aracın 6 araçlık bir konvoyun parçası olduğunu söyledi.

ABD'deki elçilik İstanbul'a göndermiş

ABD merkezli NBC kanalı, Kaşıkçı’nın nişanlısı ile evlilik için gerekli olan belgeleri ilk olarak ABD’deki Suudi Büyükelçiliği’nden almaya çalıştığını ancak İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu’na yönlendirildiğini duyurdu. Habere göre Kaşıkçı, Washington’daki büyükelçiliğe gitmekten de endişe duyuyordu. NBC’ye konuşan Ortadoğu Enstitüsü Direktörü Randa Slim, Kaşıkçı’nın Arabistan’da yaşarken Prens Muhammed bin Selman’a yakın bir isimden tehdit telefonu aldığını, söz konusu kişinin Kaşıkçı’ya “Tweet atamazsın, televizyona çıkamazsın, yazı yazamazsın. Nokta” ifadelerini kullandığını söyledi.

Türk çalışanlara izin verilmiş

Gazeteci cemal Kaşıkçı’nın gittiği gün Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndaolağandışı hareketlilik yaşandığı öne sürüldü. İddialara göre, 2 Ekim Salı günü binada çalışan 28 Türk’e, diplomat toplantısı olduğu gerekçesiyle izin verildi. 4 Ekim’de ise başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldı. Binadaki birkaç kapının kilidinin de geçtiğimiz hafta değiştirildiği öne sürüldü. Dün de saat 21.30’da ellerinde çanta ile konsolosluğa giren ve içeride 1 saat kalan 3 kişinin bazı kapı kilitlerini değiştirdiği, bazı kapıların ise kilidini açtığı öğrenildi.