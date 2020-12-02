Kaybolan sosyal medya fenomeni ölü bulundu

Instagram fenomeni Alexis Sharkey, ailesinin de doğruladığı üzere kaybolmasının ardından ölü bulundu.

Sharkey'nin annesi Stacy Robinault şu ifadeleri kullandı:

"Mike ve ben, son derece üzülerek hepinize bildirmek isteriz ki Lexi'nin cesedi bulundu. Ailemize gösterdiğiniz sevgi ve sarf ettiğiniz nazik sözleriniz için size ne nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz! Lütfen ailemizin ve dünyanın bu acı kaybının yasını tutmamız için bize bu zamanı tanıyın! Seni özleyeceğiz, canım!"

Sharkey'nin eşi de Instagram'da destekler için teşekkür ederken, eşinin kaybolmasıyla ilgili olumsuz yorumlarda bulunanlara tepki gösterdi. Tom Sharkey "Eşime ne olduğunu öğrenmek için polise her türlü yardımı ettim ve telefon görüşmeleri yaptım" diye konuştu.

26 yaşındaki fenomen, son gönderisinde Meksika'nın Tulum kentine taşınma isteğini vurgulayan bir paylaşımda bulunmuştu.