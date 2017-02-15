Kaybolan penguen ülkeyi ayağa kaldırdı

Almanya'nın Mannheim kentindeki bir hayvanat bahçesinden "Humboldt pengueni" çalındı. Hayvanat bahçesindeki sayım sırasında ortaya çıkan hırsızlık vakası polisleri harekete geçirdi. Vatandaşların da yardımıyla her yer arandı ancak penguen bulunmadı.

Alman polisi, 50 santimetre boyunda ve 5 kilo ağırlığındaki pengueni bulmak için seferber oldu. Ellerindeki tek ipucuysa penguenin kanadında 53 yazılı bir çip bulunması. Polis, "Elimizde hiç kanıt yok. Bir olasılık penguenin vahşi bir hayvan tarafından götürülmüş olması" açıklamasını yaptı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, penguenin özel bir diyet ve bakımla hayatta kalabildiğini vurgularken, "dışarıda yaşama ihtimali yok" uyarısında bulundu.

Mannheim polisi Twitter'dan yaptığı çağrıda kayıp hayvanın arandığı duyurusunu paylaştı.