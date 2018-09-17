'Kayan Yıldızlar'a Türkiye'den de isimler katıldı

'Zenginlerin yeni akımı' olarak ortaya çıkan 'Falling Stars’a (Kayan Yıldızlar) Türk ünlüler de katıldı.

Seda Sayan, Moda Haftası için gittiği İngiltere'de girdiği kafenin dışında Falling Stars' (Kayan Yıldızlar) pozu verdi.

Komedyen Sefa Doğanay, Instagram hesabından 'Seda yapar Sefa durur mu?' notuyla paylaştı.

Akıma uyan bir diğer isim ise oyuncu Buse Narcı oldu. Narcı, arabası ve iki köpeğiyle birlikte çekildiği 'Falling Stars' pozunu sosyal medya hesabından 'Hadi bakalım' notuyla paylaştı.

Akım nasıl başladı?

Bu akımı başlatan kişi Rus DJ Smash. Bir özel jetten inip kendini yere atan DJ SMash, o sırada çektirdiği pozunu Instagram'da paylaştı. Bunu yaparken de aralarında sosyal medya fenomeni Lena Perminova ve model Natasha Polly'nin de bulunduğu ünlü arkadaşlarını etiketledi. Onlar da bu meydan okumaya cevap verdi.