Kayahan'ın kızı ve eski eşi arasında şimdi de köşk kavgası!

2015 yılında hayatını kaybeden ünlü besteci ve sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar ile eski eşi İpek Açar Kömürcü arasındaki soyadı tartışması sürerken, taraflar, şimdi de köşk kavgasına tutuştu.

Beste Açar’ın, babası Kayahan’ın mezarı başından yaptığı, "Bedenler sonludur ancak varlığımız enerjetik formda sonsuzdur ve her zaman iletişim mümkündür. Babam diyor ki; İpek Hanım evlendiği için soyadımı kullanmasına iznim yoktur" paylaşımına, İpek Açar Kömürcü, "Öbür dünyada olan babamla konuştum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm; Türkiye Cumhuriyeti’nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım. Ben böyle olmasını istiyorum." sözleriyle tepki gösterdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Beste Açar, babasının Balıkesir Gömeç’te bulunan ve "Gönül Köşkü" olarak da bilinen evi nedeniyle de İpek Açar Kömürcü’yü hedef aldı: "Babamla evlendikleri, kız kardeşimin okul çağına kadar büyüdüğü evde şimdiki eşi ve eşinin ailesiyle birlikte yazı geçiriyor olmalarına da babamın izni yok."

İpek Açar Kömürcü’nün konuyla ilgili yanıtı ise şöyle oldu: "Tüm bakımlarını, çatısını ve bahçesini yaptırdığımız, kısacası maddi, manevi tek başımıza sahip çıktığımız bu yere, ustaların başında durmak için aile olarak gittik. Bunun hesabını da kimseye verecek değilim. Yıkılmasına, harap olmasına gönlümüz el vermedi, vermeyecek. Son nefesime kadar da Kayahan Bey’in bıraktıklarına sahip çıkmaya devam edeceğim."

"Evin satılması için bulduğum alıcıları kabul etmedi"

Beste Açar, evle ilgili iddialarını şu sözlerle sürdürdü: "Gömeç’teki evde geçen hafta eşinin ailesinin kaldığının görüntüsü ve ses kaydım mevcut. Evin satılması için bulduğum alıcıları da kabul etmeyen İpek Hanım her şeye profesyonelce kılıf buluyor. Babam yattığı yerde huzurlu değil. Evin masraflarına gelince. Bu zamana kadar tüm giderlerin payıma düşen 8/3 bölümünü ödediğimin faturaları ve avukatlarımızın yıllardır yazdığı bilgi mail’leri Whatsapp grubumuzda var."