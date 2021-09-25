Kaya tırmanışı sporcusu Farber: Bedenim cinsel obje değil

Kaya tırmanışı sporcusu Johanna Farber, müsabakaları yayınlayan televizyon kanallarına tepki göstererek, "Kadınları sporda cinsellikleriyle öne çıkarmayı bırakmalı ve performanslarını takdir etmeye başlamalıyız" dedi.

Farber, Haziran ayında, Avusturya'nın Innsbruck kentinde düzenlenen IFSC (Uluslararası Tırmanış Sporu Federasyonu) Dünya Kupası sırasında çekilen yakın çekim görüntülerini Intagram hesabından eleştirdi. Farber görüntüleri "Ben bir sporcuyum ve en iyi performansımı göstermek için buradayım. Dürüst olmak gerekirse, binlerce insanın bunu gördüğünü bilmek beni gerçekten çok utandırıyor. Kadınları sporda cinsellikleriyle öne çıkarmayı bırakmalı ve performanslarını takdir etmeye başlamalıyız" şeklinde bir paylaşımla kınadı ve saygısız ve üzücü olarak nitelendirdi. Müsabakanın resmi yayın organı ORF daha sonra yayın için özür diledi, görüntüleri YouTube kanallarından geçici olarak kaldırdı ve mümkün olan en kısa sürede düzenlenip yeniden yükleneceğine söz verdi.

Ancak Johanna Farber, bu olaydan sonra yine bir yarışmada TV görüntülerine isyan etti. Son olay geçen hafta Moskova'da düzenlenen dünya şampiyonasında yaşandı. Kaya Tırmanışı sporunun elit olarak bilinen camiası, müsabaka yayınlarında son aylarda iki ayrı olayda aynı sporcunun kalçasının yakın çekim görüntülerini gösterilmesinin ardından kadın bedeninin cinsel obje haline getirilmesi şikayetleriyle karşı karşıya kaldı.

Inside the Sport'un haberine göre, geçtiğimiz hafta Moskova'da düzenlenen IFSC Dünya Tırmanma Şampiyonası'nda kadınlar kaya tırmanışı etkinliğinin yarı finali sırasında, yayıncılar Avusturyalı atlet Johanna Farber'ın kalçasındaki iki tebeşir izini yakın çekim yaparak görüntüledi. Ancak şu an olayın hiçbir görüntüsüne ulaşılamıyor ve yarışmanın resmi YouTube yayını, yakınlaştırılmış çekimin ilk yayınlandığı anın 10 saniyesini atlıyor.