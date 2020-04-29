Kaya Çilingiroğlu: Yıllardır Koronavirüs varmış gibi yaşıyorum

Kaya Çilingiroğlu, "Ben hep sosyal mesafeyi koruyorum, yıllardır hayatımda koronavirüs varmış gibi yaşıyorum" dedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; maske ve eldiven takmayan Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çilingiroğlu, "Bankaya gireceğim, işlerim var. Burası gölge olduğu için bekliyorum, otobüs beklemiyorum" dedi.

Salgın nedeniyle maske ve eldiven takmayan Kaya Çilingiroğlu, günlük yaşantısına çok dikkat ettiğini söyleyerek, "Ben hep sosyal mesafeyi koruyorum, yıllardır hayatımda Koronavirüs varmış gibi yaşıyorum. Ben kendi adıma her türlü önlemi alıyorum" ifadelerini kullandı.

Çilingiroğlu, çocuklarıyla ilgili "Zehra'yı görmüyorum, ancak oğlum Kaya'yı görüyorum çünkü o dışarı çıkamıyor. Ayrıca ben hiç misafir kabul etmiyorum, inşallah en kısa zamanda düzelir. Gördüğünüz gibi millet dışarıda, herkes dikkat etsin" dedi.