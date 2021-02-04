T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kaya Çilingiroğlu'ndan maske uyarısında bulunan gazeteciye: Siz bana karışmayın

04 Şubat 2021 09:49

Kaya Çilingiroğlu, önceki gün oğlu Hüseyin Kaya ile Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektife takıldı. Çilingiroğlu, kendisini maske takmadığı için uyaran muhabire, “Siz bana karışmayın” dedi.

Geçen günlerde bir AVM’de “Herkes sosyal mesafeyi korumalı” diye açıklama yapan, ancak bu kez maskesiz görüntülenen Çilingiroğlu, gazetecilere sert çıkarak, “Fazla yaklaşmayın, mesafeyi koruyun” dedi.

“Bizim maskemiz var ve mesafeyi koruyoruz ama siz maske takmamışsınız” diyen muhabire de “Siz bana karışmayın” diye karşılık verdi.

 

kaya çilingiroğluhabermaskegazeteciHüseyin Kaya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24