Kaya Çilingiroğlu'ndan maske uyarısında bulunan gazeteciye: Siz bana karışmayın

Kaya Çilingiroğlu, önceki gün oğlu Hüseyin Kaya ile Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektife takıldı. Çilingiroğlu, kendisini maske takmadığı için uyaran muhabire, “Siz bana karışmayın” dedi.

Geçen günlerde bir AVM’de “Herkes sosyal mesafeyi korumalı” diye açıklama yapan, ancak bu kez maskesiz görüntülenen Çilingiroğlu, gazetecilere sert çıkarak, “Fazla yaklaşmayın, mesafeyi koruyun” dedi.

“Bizim maskemiz var ve mesafeyi koruyoruz ama siz maske takmamışsınız” diyen muhabire de “Siz bana karışmayın” diye karşılık verdi.