Kaya Çilingiroğlu, Koronavirüs için "mukadderat" dedi; "Evinde kal" uyarılarını hafife aldı

İş insanı Kaya Çilingiroğlu, yeni tip Koronavirüs tedbirlerini hafife aldı. Koronavirüs için "Gelirse gelir mukadderat" ifadelerini kullanan Çilingiroğlu, "Sosyal medyada ‘Evinde kal' falan yazıyor, kalsan ne olacak" dedi.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, Bebek'te yürüyüş yaparken muhabirlerle konuşan Çilingiroğlu, “Ben temiz bir adamım. Koronavirüs olduğu için ellerimi yıkamıyorum, ellerimi zaten yıkıyorum. Mesela insanlarla öpüşmeyi sevmezdim eskiden beri, elimle insanları iterim öpmesinler diye. Şimdi millet öpüşmemeye başladı, bu yeni değil ki, ben yıllardır yapıyorum” diye konuştu.

Salgından çekinmediğini söyleyen Çilingiroğlu, “Gelirse gelir, mukadderat. Bir alın yazım var. Panik yapmaya gerek yok. Sosyal medyada ‘Evinde kal' falan yazıyor, kalsan ne olacak. Corona virüsünün ne olduğunu biliyor musun, yok. Ne zaman biteceğini biliyor musun? Şimdi evden çıkıp yürüdüm, baktım şöyle marketler mal dolu, öyle yağmalayan da yok” dedi.