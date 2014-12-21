Kaya Çilingiroğlu: Hülya'nın mastürbasyon sahnesinde delirdim!

Hülya Avşar'ın TV8 ekranlarında yayınlanan yeni programının ilk konuğu eski eşi Kaya Çilingiroğlu oldu. Programda ikili evliliklerinden, kızları Zehra’ya, Çilingiroğlu’nun Avşar’ı aldatarak yeniden evlendiği Feraye Tanyolaç’a kadar her konuyu konuştular.

Radikal’in haberine göre, Avşar’ın “Yoruldun mu hiç beraberliğimizden?” sorusuna Çilingiroğlu’nun, “Kolay bir şey değil seninle birlikte olmak. Sonradan öğrendim ki, evime girip çıkan arkadaşlarımın senden hoşlandığını. Sen çok güzeldin” demesi, Avşar’ı şaşırttı. Avşar da bu iltifatın üzerine eski eşine şunları söyledi:

“Senden sonra hayatıma bir kişi girdi. Bulunduğu ortamda nasıl davranılması gerektiğini biliyordun. Yıllar önce Ricky Martin’in poposuna elim değdi demiştim hep. Halbuki vurmuştum yani. Normalde hiçbir koca kabul etmezdi. Ben eve gelirken tedirgindim. Sen çok hoş karşılamış ve ‘Güzel bir reklam olmuş’ demiştin. Sen farklıydın Kaya.”

Avşar’ın “Hayatımın en güzel Yılları seninle geçti” sözlerini onaylayan Çilingiroğlu ise, “Biz şu an bile kavga edebiliyoruz.” Dedi.

‘Seni deliler gibi seviyordum’

Samimi bir atmosferde geçen programda Çilingiroğlu, eski eşine “Seni deliler gibi seviyordum” diyerek kıskançlıklarını anlattı:

“Sana bir gün Antalya’da mesleğini bırak demiştim. Bir adam, bir aşk için. Çalıştığın filmin setini bastım, çünkü seni deliler gibi seviyordum. Mastürbasyon sahnesi sonrası seni 300 km hızla Zonguldak’a götürmüştüm. Nasıl kıskanıyordum.”

‘Büyük yemin ettim bir daha evlenmemeye’

Hülya Avşar eski eşinin kendisini aldatarak başka bir evlilik yaptığını vurguladı. Eski eşinin “Bir erkek neden karısını aldatır?” sorusu üzerine Çilingiroğlu şu yanıtı verdi:

“Genetik olabilir, bir hastalık olabilir, karısında bulamadığını dışarıda buluyordur. Karısını taşıyamıyordur. Aşağılık kompleksine girer ve kendi mutluluğunu başka yerde arar. Onun canını acıtmak için. Ama ben seni bunların hiç biri yüzünden değil. Anormallik bendeymiş, olmadı ikinci evliliğimde olmadı işte gördün. Büyük yemin ettim bir daha evlenmemeye. Eğer böyle bir şeye kalkışırsam bana bunu hatırlat.”

'Zehra doğduktan sonra tüm hayatını ona adadın'

Avşar bir an “Boşandığına pişman oldun mu len?” diyerek en çok merak ettiği sorunun cevabını duymak istedi. Eski eşi ise şu cevabı verdi:

”Zehra doğana kadar ve doğmadan diye ikiye ayırıyorum evliliğimizi. Zehra’dan önce pişmanım, Zehra’dan sonrası için geç bile kalmışım diyorum. Ben pişman olmayan bir adamım. Zehra doğmadan önce seni aldatmış olsaydım pişmanlık duyardım. Zehra doğduktan sonra tüm hayatını ona adadın, ilgi odağında ben yoktum. Zehra’dan sonra yaşadığımız fikir ayrılıkları sebep oldu bizim ayrılmamıza.”

‘Başkasından da olsa iyi ki çocuğun var’

Çilingiroğlu eski eşinin “başkasından da olsa iyi ki çocuğun var” sözleri üzerine oğlu Hüseyin Kaya’dan konu açtı. Küçük Kaya dediği Hüseyin’i özlediğini belirten Avşar şunları söyledi:

“Küçük Kaya’yı annesi mi izin vermiyor benim görmeme? Öpüyor beni, sarılıp boynuma. Çatlasın annesi. Ben kimim diyorum, Zehra’nın annesi. Başkasından da olsa iyi ki çocuk yapmışsın.”



